De 33ste speelronde van de Eredivisie werd maandagmiddag op een bijzondere manier afgesloten. NAC en Heerenveen moesten het restant van het gestaakte duel in Breda afmaken 200 kilometer noordelijker in een leeg Abe Lenstra Stadion. Het werd een apart schouwspel.

De wedstrijd van NAC Breda tegen sc Heerenveen werd maandag om 14.30 uur zonder publiek uitgespeeld in Heerenveen. Volgens de KNVB kon het niet anders en dus verschenen dezelfde 22 spelers als die in Breda van het veld moesten toen er zondag vuurwerk werd gegooid, op de grasmat. De klok ging vanaf 81:50 weer lopen en er zouden sowieso zes minuten blessuretijd bij komen.

Daarin gebeurde nog voldoende en er werd zelfs gescoord door Heerenveen, al ging die goal niet door omdat er al een overtreding was geconstateerd. De plannen van Heerenveen-trainer Robin Veldman pakten slecht uit, want verder dan die afgekeurde goal kwam de 'thuisploeg' niet. Daardoor verloor Heerenveen met 2-0 van NAC en is er zondag écht thuis tegen Ajax alleen een betere positie in de play-offs om Europees voetbal te verdienen.

Opmerkelijk moment

Er viel nog één opmerkelijk moment te noteren in het Abe Lenstra Stadion. Terwijl de blessuretijd wegtikte, maakte NAC-aanvaller Amine Salama zich nog klaar voor een invalbeurt. De Fransman stond bij de vierde official klaar, maar op het moment dat de bal uit ging om de wissel te laten plaatsvinden, floot scheidsrechter Sander van der Eijk af en kwam het dus niet meer tot een invalbeurt.

"Heel bijzonder dit", reageerde aanvoerder Kemper na afloop bij ESPN. "Het is voor mij de eerste keer dat ik een thuiswedstrijd in een ander stadion speel. Het is verre van ideaal. Een 2-0-zege op Heerenveen is een goede prestatie, maar we hebben er niets meer aan. Een te klein doekje voor het bloeden bij een te grote wond."

Ook Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers was ontevreden. "Het bevalt me niet, voor mijn gevoel verlies je nu twee keer. De wedstrijd werd op een vervelende manier gestaakt en dat wil niemand. Omdat het restant nu in Heerenveen was, scheelde het ons in ieder geval vier uur reistijd."

Vuurwerk

De arbiter staakte het duel zondag in de 82e minuut definitief, nadat supporters van de thuisclub voor de tweede keer vuurwerk op het veld hadden gegooid. NAC stond op het moment van stilleggen met 2-0 voor, maar de club uit Breda is alsnog gedegradeerd. Door de zege van Telstar op Heracles Almelo en het gelijkspel van FC Volendam bij Excelsior kon NAC ook met een zege degradatie niet meer voorkomen.

Na het uitspelen van het restant van tien minuten maandag speelt Heerenveen zondag 17 mei om 14.30 uur de afsluiting van het Eredivisie-seizoen thuis tegen Ajax. De Amsterdammers vechten voor de laatste kans om play-offs om Europees voetbal te kunnen ontlopen. Heerenveen is al zeker van die play-offs. Het al gedegradeerde NAC moet in de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij AZ, dat ook al uitgespeeld is.

