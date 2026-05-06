Nog twee wedstrijden, dan zit het avontuur van Ron Jans als voetbaltrainer erop. De 67-jarige neemt na 68 wedstrijden in de Eredivisie afscheid. Jans kende een glansrijke carrière die hem veel hoogtepunten opleverde. Toch was er ook een relletje, toen de Nederlander in de Verenigde Staten zat.

Jans was werkzaam voor clubs als FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle. Daarna vloog hij de Atlantische Oceaan over voor een avontuur bij FC Cincinnati. Maar na een half jaar keerde hij alweer huiswaarts. De reden: Jans zou in het gezelschap van zijn spelers het n-woord hebben gebruikt, wat vooral in de VS enorm beladen is.

Hoe kan een doorgewinterde trainer als Jans, die bekendstaat als warm persoon, zo de fout ingaan? "Ik ben ook maar een mens", antwoordt hij bij Eva, waar hij aanwezig was om over zijn loopbaan te praten. "Ik ben niet ontslagen, we zijn uit elkaar gegaan. Maar anders was dat misschien wel gebeurd. Ik was naïef", aldus Jans.

'Toen dacht ik: ik wil naar huis'

"In een kleedkamer op trainingskamp in Arizona stond een raplied op dat heel vaak op stond. Daar komt het n-woord in voor en ik zong één woord mee", is Jans schuldbewust. "Twee weken later bleek opeens dat er een aanklacht was gedaan tegen mij. Unaniem. Ik kwam voor een commissie. Dat vond ik echt een vreselijke ervaring. Daar werden allemaal vragen gesteld, ik mocht alleen maar ja en nee zeggen", weet de 67-jarige oefenmeester nog.

"Na dat gesprek had ik het gevoel: ik wil naar huis. De volgende dag hebben we dat op de club afgesproken", blikt Jans terug. "Ik ben het tegenovergestelde van een racist. Ik heb ook zoveel reacties gekregen. Ik ben juist een enorme verbinder en kijk niet naar een kleur of geloof van iemand. Ik kijk naar hoe mensen zelf zijn."

