Ajax heeft zich na een zenuwslopende middag tegen FC Utrecht verzekerd van een plek in de tweede voorronde van de Conference League. Oud-Ajacied Hedwiges Maduro begrijpt goed dat het loodzware seizoen van de Amsterdammers voor de nodige emoties zorgde bij onder anderen Davy Klaassen. "Klaassen is een jongen van de club en weet ook dat de Conference League niet genoeg is", zegt Maduro.

Na een 1-1 gelijkspel na 120 minunten moesten penalty's uiteindelijk uitsluitsel geven. Dat pakte goed uit voor Ajax. "Ze hebben de play-offs dikverdiend gewonnen", stelt Maduro in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik vind de play-offs überhaupt nergens op slaan, want je hebt toch over 34 wedstrijden al laten zien dat je de beste van die vier ploegen bent? Het is alleen leuk voor de kijker, maar als sportman helemaal niet..."

Respect voor Ajax

Over het algemeen gaf voetbalminnend Nederland géén stuiver voor Ajax in de play-offs, maar de ploeg van Oscar Garcia bewees het tegendeel. "Ik vind het heel knap hoe ze het zijn aangevlogen, véél beter dan heel veel mensen hadden verwacht. Tegen FC Groningen en Utrecht hebben ze gewoon een goede wedstrijd op de mat gelegd, terwijl er toch wel wat spanning op stond. Dat is knap."

"Het was héél belangrijk dat Ajax 'gewoon' Europees voetbal zou halen, want dan kunnen ze ervoor zorgen dat dit seizoen snel vergeten gaat worden. Als je bijvoorbeeld heel ver komt in de Conference League, zoals het Feyenoord van Arne Slot", doelt de oud-topvoetballer op het behalen van de finaleplek in 2022. "Dan is het nu alleen wel zaak om snel de juiste beslissingen te nemen op het gebied van spelers en een trainer."

Conference League als nieuwe start

Hoewel Ajax normaal gesproken mikt op de Champions League, vindt Maduro dat de club de huidige situatie realistisch moet benaderen. "Natuurlijk wil je met een club als Ajax in de Champions League of Europa League spelen, maar dat is nu even niet het geval. Op dit moment is het gewoon belangrijk dat ze überhaupt Europees voetbal hebben, want dat betekent extra inkomsten en wedstrijden. Dat is goed voor de ontwikkeling van jonge voetballers", vervolgt Maduro.

Hevige emoties bij Ajax

Na afloop waren de emoties zichtbaar bij onder anderen Davy Klaassen en trainer Oscar Garcia. Maduro begrijpt die reacties volledig na een turbulent seizoen. "Ik begrijp best dat een jongen als Klaassen emotioneel is. Ze hebben een moeilijk seizoen gehad, maar hebben dit er tóch nog uit te weten persen. Dat vind ik knap, want dat is niet makkelijk."

Tegelijkertijd weet ook Klaassen volgens Maduro dat Ajax verder moet kijken. "Hij is een jongen van de club en weet dat de Conference League niet genoeg is voor Ajax. Hij heeft prachtige Champions League-campagnes meegemaakt en gewonnen van grote tegenstanders, dus dan is dit even anders. Maar hij weet ook dat het niet alleen aan de spelersgroep ligt en dat er stabiliteit in de club nodig is. Het is te hopen voor Ajax dat dat snel gaat komen, dan kan de wereld er volgend jaar héél anders uitzien", besluit hij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover