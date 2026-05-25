Mika Godts werd maandagavond gekroond tot Talent van het Jaar in de VriendenLoterij Eredivisie. Hij vond het een toepasselijke trofee waar Johan Cruijff op staat. Hij kreeg de prijs uitgereikt door niemand minder dan Klaas-Jan Huntelaar. Dat zorgde voor een emotioneel moment. "Dat doet veel met me."

Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we Klaas-Jan Huntelaar weer eens in de schijnwerpers konden zien. De oud-topspits (42) was sinds 2022 actief als technisch manager bij Ajax maar moest in 2023 zijn taken neerleggen. Hij kreeg een burn-out waarna het lang stil bleef rondom Huntelaar.

Bijzondere band met Huntelaar

Nu was hij voor het eerst weer in de media te zien om Mika Godts een eervolle prijs te overhandigen. De band tussen beide is bijzonder, vertelt Godts tegenover deze website. "Hij is naar mij thuis gekomen toen ik nog 17 was. Dat was prachtig om mee te maken", vertelt de rappe Belg van Ajax. "Hoe hij nu over mij praat laat zien dat hij ook tevreden is hoe ik werk en hoe ik progressie heb gemaakt. Ik ben blij dat hij hier was."

Huntelaar had mooie woorden over voor het talent van Ajax dat er toepasselijk vandoor ging met de Johan Cruijff Talent van het Jaar-prijs. "Zijn woorden deden veel met me. Hij heeft me naar Ajax gehaald dus het was prachtig om dat allemaal van hem te horen. Ook om hem hier te zien was mooi, dat was een verrassing. Ik ben echt blij dat ik van hem de trofee in ontvangst mocht nemen."

Mika Godts vs Zlatan Ibrahimovic

Godts blikt nog een keer terug op het seizoen en besluit dat zijn goal tegen NAC de mooiste van het seizoen was. "Die heb ik de volgende dag nog wel een paar keer teruggekeken", lacht hij. "Ik vond het wel leuk dat hij vergeleken werd met de goal van Zlatan Ibrahimovic tegen NAC, maar het zijn twee andere goals denk ik. Die van hem was ook heel mooi, dus het zijn twee goede goals."

Voor Godts is er nu een tijd van rust aangekomen, hij is niet geselecteerd voor de WK-selectie van België. "Ik ben heel blij dat ik even niet meer naar de club moet, want het was een lang en zwaar seizoen. We hebben niet echt behaald wat we wilden behalen. Het was gewoon een slecht seizoen. Maar uiteindelijk die knop wel omgezet de laatste weken en goed herpakt", vertelt hij. "Ik ga nu eerst even op vakantie en dan zien we verder in de zomer wel wat er gebeurt", laat hij de toekomst open.

