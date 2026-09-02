Ajax is volgens clubicoon Ruud Krol duidelijk op de goede weg. De oud-topverdediger ziet dat de ploeg onder Jordi Cruijff en Míchel Sánchez weer herkenbaarder begint te worden en spreekt zijn vertrouwen uit in de ingeslagen koers. "Dat zie je ook bij Liverpool en Tottenham Hotspur", stelt Krol.

"Er zit in ieder geval wat meer voetballend vermogen in de ploeg", begint Krol met een compliment voor het beleid van Ajax-directeur Jordi Cruijff en de visie van trainer Míchel Sánchez in gesprek met Sportnieuws.nl. "Alleen, ik vind het verdedigen nog wel heel mager. Ze moeten nog veel meer naar voren verdedigen, want dat is altijd wel het kenmerk van Ajax geweest. Als je ziet hoeveel doelpunten Ajax tot nu toe al heeft tegengekregen… Dat mag gewoon niet."

'Dat zei Rinus Michels altijd'

Volgens Krol moet Ajax terug naar de speelwijze waarmee de club jarenlang succes boekte. "Je kunt natuurlijk altijd de filosofie hebben dat je er gewoon eentje meer moet maken dan de tegenstander. Dat zei Rinus Michels altijd, en dat is later ook overgenomen door Johan Cruijff. Zo was het in onze tijd natuurlijk, maar ik vind vooral dat ze nog veel meer én beter druk moeten gaan zetten. Ze moeten fouten afdwingen bij de tegenstander. Dat maakt het ook makkelijker voor je ploeg", vervolgt de inmiddels 77-jarige oud-topvoetballer.

"Wij wilden altijd hoog druk zetten, want dat scheelde ons vijftig meter teruglopen én vervolgens zestig meter vooruitlopen. Dat heeft Ajax in het verleden altijd gedaan en Míchel heeft dat ook gedaan bij Girona", stelt Krol, die wel vindt dat men wat geduld moet hebben. "Het is nog niet geweldig, maar je ziet wel dat Ajax bezig is om weer terug te komen aan de top. Dat heeft alleen tijd nodig. Dat zie je ook bij Liverpool en Tottenham Hotspur. Dan moet je resultaten halen en dat doet Ajax."

Duidelijke visie van Jordi Cruijff

Krol ziet bovendien een duidelijke visie achter de keuzes van Jordi Cruijff. Volgens de oud-international is het nog te vroeg om de technisch directeur af te rekenen op zijn beleid. "Jordi probeert Ajax weer opwaarts te begeleiden met veel ervaren spelers. Natuurlijk komt daar ook kritiek op, maar je kunt er nu nog niet veel over zeggen. Hij heeft in ieder geval wel een bepaald idee achter wat hij doet. Je ziet ook dat Cruijff heel veel persoonlijkheden naar Ajax haalt met spelers als Julian Brandt en Marc ter Stegen. En ik ben blij dat Youri Baas blijft, dat vind ik een goede zaak."

'PSV is de eerste echte test'

"Alleen, de eerste échte test volgt zaterdag", doelt Krol op de Eredivisiekraker tegen regerend landskampioen PSV. "Ajax heeft natuurlijk al wel een paar wedstrijden in de Conference League achter de rug, maar dat was bijvoorbeeld tegen de nummer vijf van Zwitserland. Nu wacht PSV. Dat zal toch wel even andere koek zijn, ondanks dat zij ook niet geweldig begonnen zijn aan de competitie." PSV speelde in de eerste wedstrijd thuis gelijk tegen Fortuna Sittard.

Vanuit Spanje leeft Krol vol optimisme toe naar De Topper. "Ik verwacht wel een heel leuke wedstrijd, daar kijk ik wel naar uit", gaat de ex-verdediger verder. "Dan kunnen we eindelijk bekijken hoe Ajax zich houdt tegen de kampioen van vorig jaar. Dan gaan we bepalen of Ajax écht mee kan doen om het kampioenschap", besluit Krol.