PSV-trainer Peter Bosz kijkt met veel plezier terug op het teamweekend op Ibiza. De Eindhovenaren zijn al geruime tijd zeker van de landstitel en gebruikten hun vrije dagen om naar het feesteiland af te reizen. Dat leverde veel commotie op, omdat de topper tegen Ajax op het programma staat. "Het was leuk, prima, genieten", steekt Bosz van wal op de persconferentie.

Na de 6-1 zege op PEC Zwolle sprak Bosz op de persconferentie over het uitje met zijn selectie. Hij vond zo'n trip naar Ibiza 'de best mogelijke voorbereiding'. "Dat was natuurlijk gekscherend", nuanceert Bosz.

Goed voor de teambuilding

Volgens Bosz groeien spelers tijdens zulke dagen vaak nog dichter naar elkaar toe. "Dat is logisch als je met elkaar op stap gaat. Dat soort dingen gebeuren. Dat is wat daar gebeurd is", vertelt Bosz, die verder mysterieus bleef. "Het zijn altijd leuke trips waar je wel drie dagen met elkaar doorbrengt. Dat is altijd goed voor de band en de sfeer. Mits het goed zit in de groep. En dat zit het bij ons. Dat is prima geweest."

Bingoën met de technische staf

De 62-jarige coach van de Eindhovenaren heeft zijn jongens vooral niet in de gaten gehouden. "Ik heb de jongens niet veel gezien. Ik ben vooral met mijn leeftijdsgenoten op stap geweest." Om naar de bingo te gaan? "Zoiets, ja", grapt hij.

Op dat moment voelt de perschef zich geroepen om lachend in te grijpen. "Nou ja, we zijn achter jou aangegaan, Nick", zegt Bosz lachend. "Nee, het was hartstikke leuk. Als de jongens naar de ene club gingen, gingen wij naar de andere", sluit hij af.

Ajax-PSV

PSV is inmiddels alweer sinds dinsdag volle bak aan het trainen. Zaterdagavond wacht namelijk de topper met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. In Amsterdam wordt om 20.00 uur afgetrapt.