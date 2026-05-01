PSV-trainer Peter Bosz hoopt volgend seizoen opnieuw op een glansrijk jaar met een vroege landstitel. Tegelijkertijd beseft hij dat de komst van Ajax-directeur Jordi Cruijff grote invloed kan hebben op de situatie in Amsterdam. "Helaas voor PSV... ", zegt Bosz.

PSV en Ajax treffen elkaar zaterdagavond om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Met de Eindhovenaren werd Bosz al drie keer kampioen, maar een overwinning in Amsterdam bleef tot nu toe uit. "Ik wil best mijn hele carrière niet van Ajax winnen als we maar ieder jaar kampioen worden. Dat belang gaat altijd boven alles natuurlijk. En in de beker wil ik ook wel graag winnen", lacht Bosz op de persconferentie.

Situatie bij Ajax

Bosz volgt de situatie bij zijn ex-club Ajax met belangstelling. "Het is moeilijk en gevaarlijk om conclusies te trekken over dit seizoen. Het zegt alleen wel wat dat ze aan hun derde trainer bezig zijn...", zegt de 62-jarige coach. "Ik heb nog nooit iemand kampioen zien worden die in één seizoen drie trainers heeft versleten. Dat geeft de onrust bij Ajax wel aan. Onder die omstandigheden werken, is niet makkelijk."

Hoop gevestigd op Jordi Cruijff

"Voor Ajax is het te hopen dat Jordi (Cruijff, red.) die rust kan brengen. En dat vertrouw ik hem wel toe. Helaas voor PSV, maar als die rust er gaat komen, kunnen ze in ieder geval onder betere omstandigheden werken", legt hij uit. "Natuurlijk hebben PSV, Ajax en Feyenoord elkaar nodig, maar het is voor de competitie ook goed als AZ, FC Twente, FC Utrecht en NEC meedoen. Dat dwingt de spelers om beter te worden en meer van jezelf te vragen. En dat helpt ons weer in Europa."

Toch kijkt Bosz vooral naar zijn eigen ploeg. "Persoonlijk zou ik liever zo'n seizoen als dit jaar hebben. Het tweede jaar was namelijk wel erg spannend", lacht hij. "Ik vind het dus prima als we volgend seizoen wéér vroeg kampioen worden."

Goede vriend Cruijff

Bosz en Cruijff kennen elkaar goed uit hun tijd bij Maccabi Tel Aviv, waar ze een half jaar samenwerkten. "Hij belde mij al meerdere malen toen ik bij Vitesse en Heracles Almelo zat, maar ik had niet de ambitie om naar Israël te gaan. Jordi bleef alleen volhouden en bellen, dus uiteindelijk heb ik tóch mijn jawoord gegeven. Daar heb ik absoluut geen spijt van", vertelt Bosz.

"Het is uiteindelijk maar een half jaar geweest, maar we hebben heel fijn samengewerkt. Ik koester alleen maar warme herinneringen. En het feit dat ik geloof dat hij goede zaken bij Ajax kan doen, is gebaseerd op ons half jaar samen. Hoe hij over voetbal denkt, hoe hij over voetbal praat, hoe hij over spelers praat en zijn netwerk. Hij komt erg goed en makkelijk van zijn woorden af. Hij spreekt zijn talen. Ik denk dat Ajax daar de vruchten van kan plukken."

Storm van Ajax laten verdwijnen

Bosz twijfelt er niet aan dat Cruijff de onrust bij Ajax kan laten verdwijnen. "De familie Cruyff heeft wel een aantal stormen meegemaakt. Ik denk niet dat hij daarvan in de war raakt. Hij heeft ook nog bij Barcelona lang gevoetbald en gewerkt. En met die achternaam sta je eigenlijk altijd wel in de schijnwerper. Ik heb niet het idee dat hij daaronder gebukt gaat. Daar hoeft niemand bang voor te zijn."

Binnenkort spreken Bosz en Cruijff elkaar weer. "We hebben regelmatig contact, maar we hebben afgesproken dat we pas met elkaar gaan eten na deze wedstrijd", verklapt Bosz. De verliezer betaalt? "Oh nee, hoor. Ik wil graag betalen, ook als ik win." De wedstrijd is zaterdagavond om 20.00 uur.