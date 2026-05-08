Jorthy Mokio heeft een definitieve keuze gemaakt over zijn carrière als international. De Ajacied werd geboren in België en speelde al een wedstrijd voor de nationale ploeg. Toch kiest hij nu om uit te komen voor Congo.

Mokio verkiest het nationale elftal van de Democratische Republiek Congo boven dat van België. Dat heeft de 18-jarige verdedigende middenvelder van Ajax vrijdag bekendgemaakt op sociale media. “Het was geen makkelijke beslissing”, laat Mokio weten op Instagram. “België heeft mij zoveel gegeven, op en naast het veld. Daarvoor zal ik altijd dankbaar zijn."

'Beslissing van het hart'

"Maar in de loop van tijd werd mijn band met het land van mijn roots steeds sterker, tot het iets werd wat ik niet langer kon negeren", schrijft hij. "Dit is geen beslissing van mijn verstand, maar van het hart.”

"Ik ben Congolees in hart en nieren", aldus de in Gent geboren voetballer. "En het is onder deze kleuren dat ik het volgende hoofdstuk van mijn verhaal wil schrijven."

"Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen", schrijft Mokio. Hij doorliep de jeugdelftallen van België en kwam één keer in actie voor het nationale elftal. “Deze keuze is niet gedreven door een kortetermijnkans. Ze is gebouwd voor de lange termijn, geworteld in een visie voor mijn carrière en in een gevoel van verbondenheid dat veel verder gaat dan één competitie of kalender.”

WK voetbal

Het is niet duidelijk of Mokio komende zomer voor debutant Congo in actie mag komen op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. "Ik weet dat deze aankondiging vragen zal oproepen over de reglementaire termijnen van de FIFA", schrijft hij er zelf over. "Ik ben me volledig bewust van deze regels en aanvaard ze volledig."

Volgens de FIFA-reglementen mag een voetballer van land wisselen mits hij bij zijn debuut al een dubbele nationaliteit had en maximaal drie interlands speelde voordat hij 21 jaar werd. Daarnaast mag hij nooit op een eindtoernooi hebben gespeeld en moet hij de laatste drie jaar geen interlands meer hebben gespeeld. Het laatste interland voor Mokio bij België was op 20 maart 2025.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover