Feyenoord greep zondag naast drie cruciale punten in de strijd om de tweede plek. De ploeg van Robin van Persie gaf een voorsprong bij directe concurrent NEC in de allerlaatste seconde weg. Na afloop sprak een duidelijk gefrustreerde Van Persie zich uit over de rode kaart die uitbleef. "Dit zou niet moeten kunnen op dit niveau", stelt de trainer van Feyenoord.

Ayase Ueda zorgde in de 19e minuut met een schitterende kopbal voor de voorsprong, zijn 23e doelpunt van het seizoen. Daarna hield Feyenoord de nul goed vast en creëerde het via onder meer Van den Elshout en Hadj Moussa kansen om de marge te vergroten. "Vanuit mijn oogpunt richting de spelers ben ik trots. Vanaf het begin tot het eind hebben ze geknokt. Ik kan mijn spelers niets verwijten. Sterker nog, ik vind dat ze het van het begin tot het eind hartstikke goed hebben gedaan", vertelde hij bij de persconferentie.

Woede richting Serdar Gözübüyük

Het grote twistpunt was een moment in de 53e minuut. Ueda werd in de diepte gestuurd en leek onderuit getikt te worden door Philippe Sandler, maar scheidsrechter Gözübüyük zag er aanvankelijk niets in. De VAR greep in en gaf een vrije trap, maar een rode kaart bleef uit. Van Persie ontplofte. "Ik denk dat iedereen mijn mening inmiddels weet, dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Ik vind het een slechte beslissing en een duidelijke rode kaart."

"Ik snap dat de scheidsrechter het niet meteen direct ziet, maar daarom is de VAR er. Maar dit is een héél slechte beslissing. Ik vind het echt ongelooflijk. Dit is dramatisch. Dit heeft heel veel gevolgen. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen op dit niveau", luidt de ziedende reactie van Van Persie. En de uitleg van Gözübüyük? "Die heb ik niet gekregen en ook niet gevraagd. En het boeit me ook niet meer, want ik kan er toch niets meer aan doen."

Woede bij Valente

Feyenoord-middenvelder Luciano Valente kon zijn emoties over de actie van Gözübüyük ook moeilijk in bedwang houden. "Ik vind het écht een schande. Als hij hier rood geeft, wat het volgens mij is, wordt het een heel andere wedstrijd", stelt Valente.

Puntenverlies in extremis

Over het late gelijkspel was hij helder. In de allerlaatste seconde zorgde NEC-aanvaller Danilo met een harde knal voor de 1-1. "Het is natuurlijk verschrikkelijk als je hem zo laat nog tegenkrijgt, omdat je er zo hard voor werkt van begin tot het eind om die punten binnen te halen. En dat het dan zo laat valt vanuit een voorzet, ja, dat kan altijd gebeuren. Maar leuk is anders", zegt Van Persie.

Toch probeert Van Persie ook het positieve te zien. Met de nodige blessures en spelers die niet volledig fit waren, bleef Feyenoord overeind en behoudt de club de tweede plek. "Als je alles meeneemt, het aantal spelers die wij vandaag moesten missen, de spelers die niet helemaal fris waren, dan is het misschien eerlijk dat je hier gelijk speelt. Maar alles meegenomen is dat een positief punt, dat je nog tweede staat. Maar we hadden meer gewild en meer verdiend."

Strijd om plek twee

Met nog vier wedstrijden te gaan is de strijd om de tweede plek, die rechtstreeks toegang geeft tot de Champions League, volledig opengegooid. Feyenoord staat nog tweede met 55 punten, maar voelt NEC (54) en FC Twente (53) in de nek hijgen. Ook Ajax (51) kan nog meedoen na hun zege bij Heracles. Feyenoord treft nog FC Groningen, Fortuna Sittard, AZ en PEC Zwolle. Het wordt alle zeilen bijzetten voor Van Persie en zijn ploeg.