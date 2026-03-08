AZ speelde zaterdagavond dapper tegen koploper PSV, maar kwam uiteindelijk net te kort voor een resultaat. Na afloop ging het echter niet over de strijdlust van de Alkmaarders, maar voornamelijk over het gedrag van Wouter Goes. De impopulaire verdediger zette zijn status maar weer eens extra kracht bij. Zijn trainer Leeroy Echteld is het daar echter niet mee eens en hekelt op zijn beurt juist de PSV'ers.

AZ begon nog zeer voortvarend aan de kraker tegen PSV. In Eindhoven werd het al snel 0-1 voor de bezoekers via Billy van Duijl. Vlak voor rust werd het via een eigen doelpunt, van nota bene spits Troy Parrott, weer gelijk. Met nog luttele minuten op de klok in de tweede helft werd het ook nog 2-1 voor de landskampioen via Ricardo Pepi. Dat doelpunt leidde tot opmerkelijke taferelen.

Wouter Goes

Wat opviel is namelijk dat PSV'ers Ismael Saibari en Ivan Perisic meer bezig waren met het vieren van het doelpunt in het gezicht van Wouter Goes, dan met hun eigen teamgenoten. De Eindhovenaren ergerden zich al de hele wedstrijd kapot aan de omstreden AZ-verdediger. Eerder in het duel probeerde hij Pepi een rode kaart aan te smeren door opzichtig naar zijn hoofd te grijpen. Het leidde tot nare verwensingen en spreekkoren aan zijn adres.

Na afloop van het duel hekelde zijn trainer Lee-Roy Echteld het gedrag van de tegenstander en nam het juist op voor zijn eigen pupil. "Ik vond dat Wouter het fantastich heeft gedaan. Als je de beelden terugkijkt, gaat hij echt niet zomaar liggen en krijgt hij gewoon een beuk", aldus de trainer over het veelbesproken moment van Goes met Pepi in gesprek met NH Media.

'Meer zichzelf geworden'

"Hij heeft de schijn tegen, maar in dit geval onterecht", vervolgt Echteld. "Ik vind dat hij de laatste tijd weer nuchterder is. Hij heeft er een tijdje mee gezeten en hulp ingeschakeld. Maar in de laatste periode is het weer beter en is die meer zichzelf geworden."

Goes heeft het in de ogen van zijn trainer dus prima gedaan, ondanks zijn aandeel in diverse akkefietjes. "Vanavond zag ik Wouter niet zo veel bij gekke dingen. Er wordt een paar keer een overtreding op hem gemaakt om hem uit te lokken zodat hij weer ontspoord. Ik vind dat die daar wel redelijk goed onder bleef", laat de interim-trainer optekenen.

Uitlokken

"Je zag dat ze Wouter probeerden te zoeken om hem uit te lokken. En ik vind dat hij daar heel goed mee om is gegaan vandaag", aldus Echteld. Ook over het spel van zijn ploeg was de oefenmeester, ondanks het verlies, positief gestemd. "We gaan met een opgeheven hoofd door. We waren al aan het bouwen en het gaat nu natuurlijk steeds beter. We kunnen steeds langer met dezelfde jongens spelen en dan zie je dat het vertrouwen groeit", besluit Echteld.

Stand Eredivisie

Door het nieuwe verlies blijft AZ steken op de zesde plaats met 39 punten. Daarmee lijkt plaatsing voor de voorrondes van de Champions League zo goed als uitgesloten. PSV verstevigde de koppositie. De Brabanders staan nu twintig punten voor op achtervolger Feyenoord, dat zondag in actie komt.