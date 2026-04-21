AZ kroonde zich afgelopen zondag tot bekerwinnaar. In De Kuip kregen ze na de klinkende 5-1 zege op NEC de welbekende 'dennenappel'. Maar tijdens de huldiging op dinsdag in Alkmaar bleek dat de beker kapot was. Dat maakte Jordy Clasie woest...

Bij AZ werd met een beschuldigende vinger naar aanvoerder Clasie gewezen. Toptalent Kees Smit zei dat hij er voor verantwoordelijk was. Tijdens de bustocht deed de routinier zijn verhaal tegenover ESPN. "Ik ben zelfs nog boos geworden. Ik dacht dat het de echte was", lachte Clasie. Gelukkig voor hem en AZ bleek het te gaan om een replica.

AZ met kapotte beker

"Uiteindelijk was het een geluk bij een ongeluk. Maar ze hadden hem (de kapotte beker, red.) op mijn plek neergelegd. Ze dachten waarschijnlijk: hij is weg, dus we doen het op deze manier. Gelukkig was het een replica en niet de echte. Voor deze keer vergeef ik Kees dat hij mij de schuld geeft."

Hoe het precies is gebeurd, blijft dus gissen. Het topje van de beker, ofwel de dennenappel, was er vanaf gegaan. "Het was de replica, dus gelukkig niet zo erg", vond smaakmaker Smit.

Feest in Alkmaar

Ondanks de kapotte dennenappel mocht het feestje er wezen. AZ had eerst een bustocht door Alkmaar, waarna een huldiging volgde bij het AFAS Stadion. "Fantastisch", noemde Clasie het. "Dit zijn momenten die je als voetballer graag wil. Ik had het niet zo verwacht, ik zie echt heel veel mensen. Dat moet ons alleen maar trots maken."

Duizenden supporters waren bijeengekomen voor de huldiging van de bekerhelden. Het feestje bij het stadion liep iets uit door de drukte tijdens de busrit.