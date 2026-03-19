Bas Nijhuis woont al jaren prinsheerlijk op een boerderij in het oosten van het land. Daar heeft hij kippen, paarden, varkens en nog meer dieren die hij elke dag trouw voedt. De kleurrijke scheidsrechter vindt de baken van rust een heerlijke plek om het drukke bestaan van een arbiter en ondernemer te relativeren. "Hier ben je lekker met de dieren."

Bas Nijhuis staat bekend om al zijn verschillende nevenactiviteiten buiten het arbiterschap. Hij verschijnt vaak bij Vandaag Inside aan de bar en doet ook veel lezingen, maar het liefst is hij thuis op de boerderij, wat eigenlijk ook al een baan op zich is.

Bas zijn boerderij

In Sportnieuws.nl De Maaskantine komt Robert Maaskant op bezoek op het erf bij Nijhuis en vertelt hij over zijn grote hobby. "Het is hier wel heel erg fijn. Ik vind het echt heerlijk. Hier zien ze je ook gewoon als Bas en niet als de scheidsrechter. Het is ook zo als de koeien van de buren loslopen, of als er een paart losloopt, dat ze mij roepen omdat ik dan even moet helpen. Dat vind ik mooi."

Ook heeft de boerenomgeving een rustgevend effect op Nijhuis. "Als ik een wedstrijd heb gehad waar veel gedoe was, dan kom ik nu lekker thuis en denk ik: Wat is nou eigenlijk belangrijk? Dat is dat ik lekker met de dieren zit hier en mijn ding kan doen." Nijhuis houdt paarden, ezels, geiten, schapen, varkens, kippen en pauwen. "Eigenlijk van alles wat", lacht hij.

Elke dag een vroege wekker

Met al die dieren om hem heen houdt hij er een heel druk en strak schema op na, buiten zijn werkzaamheden als arbiter om. "Ik sta elke morgen om 7 uur op en dan sta ik in de stallen, die moet ik dan uitmesten. Dat doe ik altijd. Zelfs als ik zondag een wedstrijd heb en ik zou om 11 uur weg moeten naar De Kuip, dan heb ik in de ochtend al de stallen gedaan."

De excentrieke scheidsrechter is altijd al helemaal gek geweest van dieren en als hij geen scheidsrechter was geworden, had hij zomaar een heel andere richting op kunnen gaan. "Ik kwam van de HAVO en ik wist echt niet wat ik wilde doen. Mijn vader had een slagerij en hij zei dat ik dan in de slagerij mocht komen werken. Hij wilde wel dat ik dan de slagersvakopleiding zou doen. Dat ben ik toen gaan doen, vier jaar lang. Maar dan ga je ook geld verdienen", legt hij uit.

Dat zorgde voor een leventje waar hij al gauw aan gewend was, zie dan nog maar een andere opleiding te gaan doen... Toch had Nijhuis dat graag gedaan. "Dat is misschien wel mijn grootste gemis. Ik ben helemaal gek van dieren. Dus achteraf had ik echt veel liever gewoon die studie willen doorzetten, zodat ik iets van veearts kon worden. Dat had ik heel erg leuk gevonden."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant niemand minder dan scheidsrechter Bas Nijhuis. De kleurrijke arbiter zit momenteel thuis met een zware blessure, maar vertelt honderuit over zijn ervaringen in de voetballerij. Hij vertelt over de mooiste tripjes naar het buitenland die hij maakte, over zijn ondernemingen naast het fluiten en het leven op de boerderij.

Nijhuis vertelt wat voor voetballer hij vroeger was, hoe hij verliefd raakte op het fluiten maar is ook openhartig over de spelletjes die achter de schermen gespeeld worden in de internationale voetbalwereld. Verder deelt Nijhuis nog zijn mening over de veranderende maatschappij, die ook de scheidsrechters raakt, en lacht hij zich rot over een anekdote over huize Maaskant.