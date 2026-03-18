Bas Nijhuis was jarenlang een 'elite'-scheidsrechter, zoals dat mooi heet. Dat betekende dat de Nederlander bij de 20 beste scheidsrechters in Europa hoorde, waardoor hij mooie, internationale wedstrijden kreeg. Toch floot hij nooit een EK of WK. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Nijhuis over het politieke spelletje dat óók in de scheidsrechterswereld gespeeld wordt. "Ik stond altijd achter Björn Kuipers."

Bas Nijhuis stond lang te boek als een groot talent in het Nederlandse scheidsrechterskorps en floot geweldige wedstrijden op de Europese tonelen. Ook stond hij al vroeg te fluiten op jeugd EK's en WK's, maar van het echte werk kwam het nooit. "Ja, Björn Kuipers en ik stonden samen op de lijst van de UEFA en er moest een nieuwe international komen. Toen vertelde de scheidsrechtersbaas Jaap Uylenberg: Bas, je bent wat jonger. Björn is iets stabieler met zijn relatie en met zijn bedrijf. We gaan eerst voor hem."

Vrije vogel

Daar lag Nijhuis geen seconde wakker van, hij begreep het zelfs wel. "Ik mocht een jaar erna, dus ik zat eigenlijk altijd achter Kuipers. Dat is ook prima, hij heeft een fantastische carrière gehad. Hij was ook heel stipt in het buitenland, hij had altijd dezelfde voorbereiding en ik was toch een beetje de vrije vogel", omschrijft Nijhuis zichzelf.

De bond kon Nijhuis overal heen sturen, spanning voelde hij eigenlijk nauwelijks. "Ik had altijd lekker Nederlandstalige muziek op en of ik nou naar Chelsea of weet ik wat moest, ik was relaxed. Misschien wel té relaxed", geeft hij uiteindelijk toe. Ondanks dat hij en Kuipers beiden op de elitelijst stonden, kreeg Nederland bij eindtoernooien vaak maar één scheidsrechter naar het toernooi. "Nederland is geen groot land, dat is dus ook een stukje politiek wat daarbij komt kijken."

'Ik pas niet in dat wereldje'

En juist dat soort dingetjes, is iets waar Nijhuis moeite mee had bij het fluiten in internationale competities. "Ik kon met Kuipers mee naar het EK, als vijfde official op de achterlijn, maar dat vond ik helemaal niks. Dat heb ik toen aangegeven. Dat vond niet iedereen fijn. Maar ik wilde daar echt niet staan, dus heb het ook niet gedaan."

Nijhuis wilde, zoals hij altijd doet, gewoon altijd zichzelf kunnen blijven en willen zeggen waar het op staat. Dat zat hem al eerder in de weg. "Als we dan internationale bijeenkomsten hadden dan knikt iedereen toch mee met Pierluigi Collina (scheidsrechtersbaas, red.), ik kan dat gewoon niet. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan zeg ik dat. Dat is soms niet altijd handig. Ik ben gewoon niet gemaakt voor dat wereldje", besluit hij.

Nijhuis in Europa

De 49-jarige scheidsrechter mist er ook niks aan, vertelt hij. "Ik vind het prima hoe ik het heb. Ik kon altijd genieten van de wedstrijden die ik kreeg in Europa. Soms vond ik de wedstrijd juist een hinderlijke onderbreking van de mooie stad waar ik dan was."

Een aantal jaar geleden hielden ook die tripjes op, omdat de UEFA het niet eens was met zijn mediaoptredens. "Ze kregen er lucht van dat ik over scheidsrechters sprak bij De Oranjezomer en ze vertelden me dat ze niet meer wilden dat ik dat zou doen. Toen kreeg ik een keer een Conference League-wedstrijd in plaats van een Champions League-wedstrijd en toen voelde ik welke kant het op ging. Toen ben ik internationaal gestopt en heb ik een jongere arbiter de kans gegund."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant niemand minder dan scheidsrechter Bas Nijhuis. De kleurrijke arbiter zit momenteel thuis met een zware blessure, maar vertelt honderuit over zijn ervaringen in de voetballerij. Hij vertelt over de mooiste tripjes naar het buitenland die hij maakte, over zijn ondernemingen naast het fluiten en het leven op de boerderij.

Nijhuis vertelt wat voor voetballer hij vroeger was, hoe hij verliefd raakte op het fluiten maar is ook openhartig over de spelletjes die achter de schermen gespeeld worden in de internationale voetbalwereld. Verder deelt Nijhuis nog zijn mening over de veranderende maatschappij, die ook de scheidsrechters raakt, en lacht hij zich rot over een anekdote over huize Maaskant.