Feyenoord ziet toch ineens af van een samenwerking met Kees van Wonderen. Al een week leek de aanstelling van de oud-speler als technisch directeur in kannen en kruiken, maar volgens de Rotterdammers is het toch niet het goede moment om met Van Wonderen in zee te gaan.

Voor Van Wonderen zou het zijn eerste functie zijn geweest als technisch directeur. Als speler maakte hij furore in De Kuip met onder meer een landstitel, de Johan Cruijff Schaal en vooral de winst van de UEFA Cup in 2002. Hij bleef altijd aan Feyenoord verbonden, zij het uitsluitend als scout. Later was hij actief als jeugdtrainer en assistent-trainer bij FC Twente en hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles, sc Heerenveen en Schalke 04, waar hij in mei 2025 werd ontslagen. Daarnaast was hij in een jaartje assistent-bondscoach van Ronald Koeman bij Oranje.

Clubleiding flink onder vuur

Feyenoord staat tweede in de Eredivisie en ligt op koers voor Champions League-plaatsing, maar krijgt veel kritiek omdat de titelstrijd al vroeg verloren ging. Die onvrede richt zich niet alleen op trainer Robin van Persie, maar ook op de clubleiding. Technisch directeur Dennis te Kloese kreeg zelfs doodsbedreigingen en bleef daardoor weg bij een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Van Wonderen was dus in beeld om Te Kloese te ontlasten en het technische gedeelte op zich te nemen. Feyenoord klopte eerder aan bij Carlos Aalbers van NEC, maar hij zag een overstap niet zitten. Daardoor kwam de club uit bij Van Wonderen, die zelf akkoord was met de Rotterdammers. Hoewel hij voldoende mogelijkheden had om als trainer aan de slag te gaan in binnen- en buitenland, wilde hij het liefst naar Feyenoord. Echter is de samenwerking er dus nu alsnog niet gekomen.

'Nu niet aan de orde'

Volgens Voetbal International is het volgens Feyenoord 'op dit moment niet het juiste moment voor een samenwerking' en is het aanstellen van Van Wonderen dus 'niet aan de orde'.