Kees van Wonderen stond op het punt om bij Feyenoord aan de slag te gaan als technisch directeur, maar op het laatste moment ging de deal toch niet door. Volgens Van Wonderen lag dat vooral aan het moment waarop hij zou instappen. "Als dat niet zo is, moet je niet onrust gaan creëren om daar heel geforceerd die rol te gaan bekleden", stelt de oud-speler van de Rotterdammers.

Van Wonderen schoof aan bij in de D’n Hoefcast, een podcast van Voetbal International. Daarin vertelde hij uitgebreid over de gesprekken met Feyenoord. De oud-trainer van onder meer Go Ahead Eagles, sc Heerenveen en Schalke 04 verwacht niet snel meer aan het werk te gaan als trainer, maar ziet wél toekomst als technisch directeur. "Ik vind het trainerschap zo belastend, het is zo intens. De balans vind ik eigenlijk ongezond. Bij Feyenoord is het trainerschap ook belastend, veel werk, verantwoording en veel druk. Als TD ben je meer procesmatig bezig", licht Van Wonderen toe.

'Ik zal niet alle vinkjes op groen hebben'

In het Nederlandse voetballandschap was er behoorlijk veel kritiek op de keuze voor Van Wonderen. Dat kan de oud-Feyenoorder best begrijpen. "Ik zal misschien niet alle vinkjes op groen hebben. Als je het hebt over een hele ervaren td, dat ben ik niet. Maar ik loop toch al heel wat jaren in het voetbal rond, heb verschillende functies bekleed op verschillende niveaus", doelt Van Wonderen op zijn werkzaamheden als hoofdtrainer, assistent-coach en scouting bij diverse clubs.

Hij heeft echter ook een lang verleden bij Feyenoord. Van Wonderen speelde tussen 1996 en 2005 voor de Rotterdammers en won zelfs de UEFA Cup in 2002. Na zijn carrière was hij één seizoen actief als scout. "Ik ben bekend met de club en de dynamiek. Met ondersteuning van heel veel knowhow, wat er ook gewoon is bij Feyenoord, had ik zin om daar iets te bewerkstelligen en mijn stempel te drukken", vervolgt hij.

Timing van instappen

Volgens Van Wonderen was vooral het moment van instappen niet passend. "De periode waarin ik in zou stappen, zou tien wedstrijden voor het einde zijn. Ze staan tweede en dan moet het bij iedereen helemaal een goed gevoel geven. Als dat niet zo is, moet je niet onrust gaan creëren om daar heel geforceerd die rol te gaan bekleden", verklaart Van Wonderen, die niet uitsluit dat hij later alsnog aantreedt. "Ik heb gezegd: laten we het even voor ons uitschuiven."

"Die tweede plek is voor de club veel te belangrijk om het door te drukken. Je moet het met elkaar doen en iedereen wil het doen op een manier die bij hem past. Dit geldt niet alleen voor mij, maar ook voor Dennis en Robin (van Persie, red.). Je moet elkaar daarin compleet vertrouwen, steunen en elkaar helpen. Als dat nog niet goed is, moet je er even op wachten. We gaan wel zien hoe het verder loopt", besluit Van Wonderen.