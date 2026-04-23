De harde kern van PSV heeft besloten om de eerste helft tegen PEC Zwolle te 'boycotten'. PSV-supportersgroep Boys From The South is ontevreden over de uitgedeelde stadionverboden van de afgelopen week. Daarom bleven ze, gedurende de wedstrijd, muisstil om een statement te maken. Al bleek dat tijdens het duel lastiger dan gedacht.

De directie van PSV heeft de afgelopen dagen twaalf mensen de toegang tot het Philips Stadion ontzegd vanwege fakkels in de duels met FC Utrecht en Sparta. Boys From The South heeft daarom donderdagmiddag al een statement gedeeld. "Begrijp ons goed: stadionverboden accepteren wij, mits ze terecht zijn. Maar opnieuw staan er jongens buiten die niets hebben gedaan. En dit is geen incident. Dat begint steeds meer te lijken op een gerichte hetze", valt te lezen.

Géén sfeer in duel met PEC Zwolle

De supportersgroep is van mening dat de club tegen hen is, waardoor zij zich genoodzaakt voelen om géén sfeer te verzorgen. "Prima. Dan geven wij de club precies wat ze lijken te willen. Geen sfeer. Geen beleving. Geen voetbalcultuur. Geniet ervan vandaag", sluit het statement af.

Vanaf meet af aan werd duidelijk dat de harde kern zich inderdaad aan hun woorden hield. Vóór het duel en tijdens klonk er enkel wat applaus en gejuich van andere tribunes. De harde kern maakte enkel uitzondering voor basisdebutant Nick Olij. De keeper maakte zijn debuut na maanden blessureleed en kon rekenen op waardering door middel van een stevig applaus.

Gejuich bij het doelpunt

De fanatieke supporters moesten in de negende minuut toch even op hun tanden bijten, want toen maakte PSV-topschutter Ricardo Pepi al de openingstreffer. Het was alweer zijn twaalfde treffer van het seizoen. Enkele minuten later bleek wel dat stil zijn toch wat moeilijker was dan gedacht. Toen het overige publiek massaal 'Sta op voor de kampioen' inzette, ging het overgrote deel tóch mee in het vrolijke deuntje.

Opstootje op de tribune

Aan het einde van de eerste helft ontstond er, in een weinig boeiende wedstrijd, wel wat commotie op de tribune. Een deel van de aanhang vond het leuk om de 'wave' in te zetten, maar dat werd totaal niet gewaarderd door de harde kern. De fanatieke supporters besloten die actie dan ook te boycotten en dat zorgde voor een hels fluitconcert.

Een enkele fanatieke supporter liet zich toch verleiden om mee te doen, maar kreeg een flinke lading bier over zich heen. Er volgde vervolgens ook nog 'het is stil aan de overkant' vanuit de westtribune. In de tweede helft werd de sfeer weer als vanouds.