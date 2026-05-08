Oud-voetballer Barm van Polen heeft openhartig verteld over de eerste maanden na het einde van zijn carrière een aantal maanden geleden. Veel voetballers vallen in een zwart gat en hij snapt goed dat dit kan gebeuren. Bij hem liep het net wat anders, maar ook Van Polen maakte vreemde momenten mee. "De eerste keer dat ik terugkwam bij PEC voelde ik me heel ongemakkelijk."

Van Polen kende een geweldige voetbalcarrière. Hij maakte in 2007 zijn debuut en hield het voor gezien in 2024. Hij speelde maar liefst 515 duels voor PEC Zwolle en leek na zijn carrière ook bij de club door te gaan. Dat liep even anders, de onderhandelingen liepen spaak. "Dat was uiteindelijk wel goed geweest", vertelt Van Polen openhartig in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Ik baalde eerst wel, maar dat was ook verwerken van het feit dat ik dacht wat ga ik dan wél doen?"

Zwart gat

Van Polen had ineens de wereld aan zijn voeten liggen, waar normaal zijn dag bepaald werd door de waan van de dag van PEC Zwolle. "Ik had ook een pad voor mezelf uitgetekend en dat was in één keer helemaal los. Deels was het leuk dat ik alle kanten op kon, maar het is ook wel... Ik snap goed dat voetballers in een zwart gat terecht kunnen komen", vertelt hij eerlijk. "Ik had gelukkig best wat aanbiedingen van allerlei kanten, dus ik ging gewoon veel andere dingen doen."

Een van die dingen was naar het stadion gaan, zonder zelf te spelen. Iets wat Van Polen al tijden niet had meegemaakt. "Ik vond de eerste keer echt heel ongemakkelijk. Dan kom je daar bij het stadion en word je door iedereen aangesproken. Ik voelde me de hele tijd bekeken." Hij liep in de businessclub van PEC Zwolle en wilde eigenlijk weg. "Tien minuten voor tijd ben ik weggegaan en dacht dit moet ik niet snel nog een keer doen."

Tussen de supporters

Maar alles veranderde toen de cultheld een aantal maanden later weer ging, maar een ander plekje op zocht. "Ik zat lekker tussen de supporters. Ik vond het geweldig, ik ging lekker een biertje drinken van tevoren. Dat was allemaal zo anders. Ik werd daar echt opgevangen. Zij zijn lekker puur, komen meteen naar me toe en zeggen wat ze vinden", omschrijft hij. "Bij die supporters voelde ik echt gewoon weer liefde", besluit hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bram van Polen te gast. De cultheld van PEC Zwolle en momenteel ESPN-analist vertelt openhartig over de moeilijke momenten ná zijn carrière, mooie grappen die hij uithaalde als speler en blikt terug op zijn bijzondere debuut bij PEC Zwolle. De club waar hij zijn hele voetballende leven speelde.

Het kan dan ook niet anders dat PEC Zwolle ook voorbij komt, hij vertelt over broederschap met Younes Namli, zijn taak als aanvoerder en hoe intens hij de laatste speelronden beleefde als het spannend was. Natuurlijk gaat het ook over het hoogtepunt van zijn carrière, waar hij voor het eerst echt genoot van de randzaken rondom het voetbal. Beluister de podcast in je favoriete podcast-app of op YouTube.

