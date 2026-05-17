PSV kende een geweldige afsluiter van het oppermachtige Eredivisie-seizoen. De ploeg van Peter Bosz boekte een klinkende 5-1 zege op FC Twente en eindigde daarmee liefst negentien punten vóór op naaste belager Feyenoord. De trainer kon het dan ook niet laten om een kleine sneer naar alle criticasters van hun Ibiza-trip uit te delen.

Volgens velen zou PSV na het kampioenschap véél punten laten liggen, maar daar was totaal geen sprake van. De Eindhovenaren haalden liefst dertien punten uit de laatste vijf duels. Daarnaast vonden ze maar liefst negentien keer het doel. "We hebben dat ook geëvalueerd. En we hebben besloten dat we voortaan iedere maand naar Ibiza gaan", grapt de 62-jarige Bosz na de overwinning op FC Twente.

'Dán ga je je irriteren'

De PSV-trainer kan alleen maar trots zijn op de prestaties van zijn ploeg, zelfs na de derde titel op rij. "Als je kijkt hoe de spelers het elke keer weer opbrengen. Ivan Perisic die na rust nog een sprint inzet en anderen weer aansteekt. Als je dat niet voor honderd procent doet, dan ga je je irriteren. Dan ga je onderling verwijten krijgen", vervolgt Bosz.

"Dan heb ik, en dat meen ik écht, nog liever dat iemand naar me toe komt en zegt: ik kan het gewoon niet opbrengen. Daar heb ik meer respect voor dat je op het veld gaat staan en je kan het niet opbrengen. Je hebt gezien dat iedereen dat wél doet, dat tekent de mentaliteit in deze ploeg", klinkt de lofzang van de succestrainer.

PSV gaat volgend seizoen proberen om zich te verzekeren van de vierde landstitel op rij, maar daarbij wacht hen nóg een uitdaging: wéér meer dan honderd goals maken. "Dat vind ik wel een heel bijzondere statistiek, vooral omdat we dat al drie jaar achter elkaar voor elkaar hebben gekregen. Honderd doelpunten in de Eredivisie vind ik al bijzonder, laat staan als je dat drie keer doet."

"We moesten de laatste weken behoorlijk wat doelpunten maken om alsnog deze mijlpaal te halen, maar dat hebben we écht goed gedaan de afgelopen weken", doelt Bosz op de zeges tegen PEC Zwolle (6-1), Go Ahead Eagles (4-1) én FC Twente (5-1). "En laten we eerlijk zijn, het is héél knap dat je er vijf weet te maken tegen de ploeg die het minste aantal tegendoelpunten in de Eredivisie heeft", sluit Bosz zijn laatste persconferentie van het seizoen af.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover