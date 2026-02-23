Dick Advocaat is per direct gestopt als bondscoach van Curaçao. De geliefde trainer, die het land naar het eerste WK ooit leidde, geeft zijn taken uit handen vanwege de gezondheidssituatie van zijn dochter. "Familie gaat altijd voor voetbal", zegt de 78-jarige Advocaat over het besluit.

Fred Rutten zal de taken van Advocaat overnemen als bondscoach. Hij zal dus als hoofdverantwoordelijke langs de lijn staan tijdens het WK. Rutten is op dit moment nog technisch adviseur bij NEC. Het besluit van Advocaat komt als een schok aan in Curaçao, waar de bondscoach erg geliefd was. Advocaat zijn assistent Cor Pot en zijn dokter Casper van Eijk stoppen ook per direct bij Curaçao. Laatstgenoemde zal de familie Advocaat de komende tijd begeleiden. Perschef Kees Jansma blijft wel actief in de staf van Rutten.

'Een vanzelfsprekende beslissing'

In de officiële aankondiging van de voetbalbond van Curaçao vertelt Advocaat nogmaals dat 'familie voor gaat' en dat het stoppen bij Curaçao daarom een 'vanzelfsprekende beslissing' is. De 78-jarige trainer vertelt ook dat hij de mensen op het Antiliaanse eiland enorm zal gaan missen. "Ik beschouw de kwalificatie van het kleinste FIFA-land ter wereld voor het WK als een van de hoogtepunten van mijn loopbaan. Ik ben trots op mijn spelers en staf en de bestuursleden die in ons geloofden", vertelt de afzwaaiende Advocaat.

Advocaat presteerde met Curaçao iets wat onmogelijk leek met de plaatsing voor het WK. De coach overtuigde belangrijke spelers om voor het land te komen voetballen, zoals Tahith Chong (Sheffield United), Riechedly Bazoer (Konyaspor) en Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam). Tijdens de loting voor het WK werd Curaçao gekoppeld aan Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Advocaat was bij die loting nog aanwezig als bondscoach van Curaçao.

Fred Rutten

Rutten neemt de taken van Advocaat dus over op het aankomende WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het wordt zijn eerste avontuur als bondscoach en de oud-PSV-trainer ziet het als een 'enorme eer' om het werk van een 'absoluut icoon' als Advocaat voort te zetten. "Ik heb met Dick en zijn staf gesproken en ga in zijn lijn door. Het is treurig voor Dick, maar Curaçao kan van mij dezelfde inzet verwachten", zo spreekt Rutten de fans en spelers van Curaçao toe. De verwachting is dat de nieuwe bondscoach nog wel een assistent aan zijn staf zal toevoegen.

Voetbalbond van Curaçao

In een reactie geeft Gilbert Martina, voorzitter van de voetbalbond van Curaçao, aan dat hij en de mensen op het eiland de beslissing van Advocaat 'alleen maar kunnen respecteren. "Dick heeft historie geschreven met de nationale voetbalploeg. Curaçao zal Dick altijd dankbaar blijven."