Ajax sloot de Eredivisie af op een vijfde plek en daardoor is de club veroordeeld tot de play-offs om Europees voetbal. Het speelt daarin donderdag tegen FC Groningen. Dat is op papier een thuiswedstrijd, maar in werkelijkheid wordt het duel in Volendam gespeeld. Dit is waarom Ajax het eigen stadion niet kan gebruiken.

Ajax kende een dramatisch seizoen in de Eredivisie, maar had een Europees ticket kunnen veiligstellen als er afgelopen weekend in de laatste speelronde was gewonnen van sc Heerenveen. In Friesland kwamen beide teams echter niet tot scoren en dus eindigde Ajax alweer voor de tweede keer in drie jaar tijd op de vijfde plek in de competitie.

De vorige keer ontsnapte Ajax aan de play-offs doordat de beker werd gewonnen door een team dat boven ze was geëindigd, maar doordat nummer 7 AZ vorige maand de dennenappel won, moet de club uit Amsterdam er deze keer wel aan geloven.

Samen met FC Groningen, FC Utrecht en Heerenveen gaat Ajax deze week ook strijden in de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Als nummer 5 van de Eredivisie heeft Ajax zowel in de halve finale tegen Groningen als in de eventuele finale het thuisvoordeel. Daar kunnen ze echter niet optimaal gebruik van maken.

Harry Styles zit Ajax dwars

Ajax moet namelijk de wedstrijden gaan spelen in het Kras Stadion van FC Volendam. De club huurt de Johan Cruijff ArenA en bij de planning van dit seizoen was er geen rekening gehouden met deelname aan de play-offs. Het stadion heeft daarom juist in deze periode tien concerten van de wereldberoemde artiest Harry Styles ingepland.

"De ArenA houdt het stadion altijd gereserveerd voor alle Eredivisie-, beker- en Europese wedstrijden van Ajax. De enige uitzondering hierop is de periode van ongeveer half mei tot half juli waarover Ajax dan ook geen huur aan de ArenA betaalt. Dit is onderdeel van de afspraak tussen Ajax en de ArenA die jaren geleden is gemaakt", liet een woordvoerder eerder al weten over de kwestie.

Ondanks dat Styles donderdag een dagje rust heeft in zijn concertreeks kan Ajax door hem niet terecht in het stadion. De Amsterdammers trappen donderdag om 18.45 uur af in Volendam tegen FC Groningen. Mocht Ajax de play-offs niet doorkomen dan zou het voor het eerst in 36 jaar zijn dat de club niet meedoet aan Europees voetbal.

