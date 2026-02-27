Ruud Ammerlaan is bezig aan een van de grootste tochten van zijn leven. De Sparta-fan zet zich vaker in voor KiKa door zichzelf uit te dagen met hardlopen, maar dat trekt hij nu nog iets verder door met een krankzinnig idee. Binnen 5 dagen loopt hij 215 kilometer van Het Kasteel naar het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. "Mijn pijn is maar tijdelijk."

Wie zijn idee hoort, zou denken dat hij helemaal gek geworden is. 215 kilometer in vijf dagen staat gelijk aan minimaal elke dag een marathon. Maar Ruud Ammerlaan draait er zijn hand niet voor om. Het is zijn grootste uitdaging tot nu toe. Begin dit seizoen zag hij de speelkalender en besloot: ik ga naar Heerenveen rennen.

'Mensen verklaren mij voor gek'

"Mensen verklaren mij inderdaad voor gek. Mijn vrouw en moeder vroegen zich vlak voor de start nog af of het allemaal wel verstandig is wat ik doe", lacht hij. Ammerlaan weet het antwoord op die vraag ook wel. "Ik heb dan iets in mijn hoofd en op papier gezet, dan kan ik eigenlijk niet meer terug."

En dat wil hij ook helemaal niet want het doel waar hij voor loopt, gaat hem aan het hart. Ammerlaan zet zich al jaren in voor KiKa, het goede doel dat zich inzet in de strijd tegen kinderkanker. "Mijn pijn is tijdelijk en als je weet waar je het voor doet... hoeveel aandacht er voor KiKa komt, dat is geweldig. Voor de kinderen doe je dat. Ik heb zelf een kleine van 3 jaar en die is gezond. Ik wil echt niet meemaken dat ik jarenlang ziekenhuis in en ziekenhuis uit moet. Dat is een drijfveer die niet te omschrijven is", vertelt hij. "Je hebt het met deze ziekte niet voor het zeggen. Het is geweldig dat ze onderzoek kunnen doen naar genezing én vervolgschade."

Vader fietst elke dag mee

Daarom was pakt hij al gauw de telefoon toen hij het speelschema van Sparta zag, de club waar hij al zijn leven lang komt. "Al gauw waren beide clubs akkoord met mijn verhaal. Ze denken ook allemaal geweldig mee om deze actie te laten slagen. Ik heb al eens van Sparta naar RKC gelopen, toen haalde ik 7500 euro op. Nu dacht ik: meer kilometers moet ook meer geld opleveren. Dus ik wilde nu 10.000 euro ophalen." Dat is ondertussen al ruimschoots behaald. Hij stelde al drie keer zijn doel bij en de teller staat nu boven de 18.000 euro.

i Vader Ammerlaan gaat gewoon elke dag mee op de fiets. ©Pro Shots/Mischa Keemink

Ammerlaan zet zich al jaren in voor KiKa en andere organisaties die zich inzetten in de strijd tegen kanker. Hij liep jarenlang mee met een team vol Spartanen met de RopaRun, dat palliatieve zorg ondersteunt voor mensen met kanker . "Hardlopen, Sparta en een goed doel is voor mij gewoon een geweldige combinatie. Ook tijdens deze tocht, krijgt hij veel hulp. Zo fietst zijn vader elke dag mee en heeft hij ook iedere dag een loper naast zijn zijde. In Heerenveen zijn er tal van Friese supporters die de laatste kilometers met hem meerennen naar het stadion.

KiKa

En dat is niet het enige waar de club uit Friesland de helpende hand reikt. De aanvoerdersbanden van Sparta en Heerenveen zullen het logo van KiKa hebben, na de wedstrijd gaan deze de veiling in waarvan de opbrengsten naar de actie van Ammerlaan gaan. "Die band heb ik deze week bij de Sparta-spelers tijdens de lunch overhandigd aan Bruno Martins Indi. Het was mooi om te zien hoe de spelers betrokken waren bij mijn actie. Ik kreeg allemaal vragen en ze wilden graag doneren." Ondertussen staan er tal van selectieleden op de donatielijst van Ammerlaan. "Zaterdagmorgen zit ik in hetzelfde hotel als de spelers, dus ik ben benieuwd of ik uitgezwaaid ga worden", lacht hij zonder een grijntje pijn.

Ammerlaan start vrijdag aan de zwaarste etappe maar heeft na drie dagen lopen nog opvallend veel energie. Hij leeft op bananen, gelletjes en sportmaaltijden maar voelt zich gek genoeg vrij fit. "Ik heb één keer een marathon gelopen in mijn voorbereiding op deze vijf dagen, verder viel het wel mee", zegt hij haast schouderophalend. Nog 130 kilometer te gaan, dan zal hij in Heerenveen aankomen en vast en zeker een heldenonthaal krijgen. Zijn grootste supporter is er in ieder geval bij. "Als mijn kleine het volhoud, zo laat op de avond, mag hij samen met de spelers en mij het veld op. Dat is geweldig."