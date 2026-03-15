De Feyenoord-fans hebben zondag met een speciale protestactie gevraagd om het vertrek van onder andere de raad van commissarissen. Coach Robin van Persie vroeg om steun voor de ploeg, maar kreeg het tegenovergestelde.

Feyenoord is de afgelopen weken zoekende naar vorm na een gelijkspel tegen NAC en een nederlaag tegen FC Twente. Dat is ook bij de supporters opgevallen. Al weken zijn de fans cynisch en worden er soms zelfs liedjes als 'Robin rot op' gezongen, doelend op coach Van Persie. De coach baalde van die liedjes, maar kwam tijdens de voorbereidende persconferentie op Feyenoord - Excelsior met een verzoek voor de fans.

Van Persie vroeg speciaal om steun van de supporters in de Kuip, voor zijn selectie, maar ook voor hem. "Ga er weer achter staan. We kunnen er weer een feestje van maken met elkaar", zo riep Van Persie de spelers op om zijn ploeg te blijven steunen.

'Robin, rot op'

Aan dat verzoek gaven de fans geen gehoor. Voor de wedstrijd werden er een hoop spandoeken getoond, waarop onder andere de raad van commissarissen, directeur Dennis te Kloese en coach Van Persie verzocht werden om op te stappen. Tijdens de wedstrijd wordt er ook zelden gezongen door de fanatieke fans, die zich normaal gesproken veel laten horen in de Kuip. Alleen 'jagen jagen' is af en toe te horen. In de eerste helft kwam Feyenoord op 1-0 achterstand en toen was er wel weer een duidelijk liedje te horen.

Doelpunt Excelsior

Na het doelpunt van Arthur Zagré zong een groot deel van de supporters weer 'Robin, rot op'. De coach leek daar zichtbaar van te balen. Feyenoord wilde direct wat terug doen, maar stuitte tot drie keer toe op een uitstekend keepende Stijn van Gassel bij Excelsior. Tegen de rust werden de Feyenoord-fans erg cynisch en zongen ze 'we worden kampioen'.

De Rotterdammers staan nog altijd op de tweede plek in de Eredivisie, maar inmiddels is de voorsprong van de nummer één PSV uitgegroeid tot 19 punten. Bij een verlies tegen Excelsior zou NEC op hetzelfde aantal punten komen te staan als Feyenoord.