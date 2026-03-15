Feyenoord heeft in de thuiswedstrijd tegen Excelsior het sentiment wat om weten te draaien. De Rotterdammers versloegen de stadgenoot met 2-1, waardoor coach Robin van Persie weer wat extra lucht kreeg. Al was het spel niet om over naar huis te schrijven.

Voor Van Persie is een wedstrijd tegen Excelsior altijd speciaal. De trainer van de Rotterdammers begon zijn carrière als speler in de jeugdopleiding van de Kralingers. Vervolgens vertrok Van Persie naar stadgenoot Feyenoord, maar op Woudenstein zijn ze hem nooit vergeten. Zo is er zelfs een tribune naar de oud-spits vernoemd. Op dit moment lijkt het echter belangrijker dan ooit dat de coach van de huidige nummer twee van de Eredivisie zijn oude liefde pijn doet.

Door het gelijkspel tegen NAC vorige week en de nederlaag tegen FC Twente een week eerder is het gat van Feyenoord vergeleken met PSV gegroeid tot een gat van negentien punten. Nummer 3 NEC kwam door de uitzege op de Eindhovenaren zaterdag zelfs langszij qua punten. Voor de wedstrijd tegen Excelsior staan beide teams op 49 punten, maar bij een zege op de Kralingers komt Feyenoord dus drie punten los.

Slechte openingsfase

Waar Feyenoord in zijn recente wedstrijden nog goed begon, was dat in de wedstrijd tegen Excelsior anders. De bezoekers waren de dominante partij in de Kuip en kregen ook de meeste kansen. Feyenoord kwam er via onder anderen Jordan Bos ook een paar keer uit, maar echt in de buurt van een doelpunt kwam de ploeg van Van Persie nog niet. Excelsior zette na een half uur spelen die dominantie ook om in een voorsprong.

Met een lange trap van Feyenoord gaf Excelsior-doelman Stijn van Gassel de bal aan Arthur Zagré. De back was in de aanval veel sterker en doortastender dan Oussama Targhalline en wist daardoor zijn ploeg op voorsprong te zetten. De supporters van de Rotterdammers begonnen direct weer met het liedje 'Robin, rot op', gericht naar trainer Van Persie. Met een fluitconcert zocht de geplaagde oefenmeester de kleedkamer op.

Feyenoord voorkomt blamage

Vlak na rust leek Feyenoord op gelijke hoogte te komen via Ayase Ueda, maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Niet veel later was het echter alsnog raak voor de Japanner. Met een vreemd schot kreeg Ueda het publiek in de Kuip weer op de banken. Linksback Bos was de man van de assist. Een paar minuten later werd Ueda weggestuurd door Raheem Sterling en maakte hij direct ook de 2-1. Daarmee draaide Feyenoord de achterstand in luttele minuten om in een voorsprong.

Verdedigend kwamen de Rotterdammers niet meer in de problemen, op wat hachelijke momenten bij lange inworpen van Excelsior na. Aan de andere kant vergat Feyenoord de marge te vergroten. Het deerde niet, want met bloed, zweet en tranen werden de drie punten over de streep getrokken. Toch zal er niet met veel vertrouwen worden toegeleefd naar De Klassieker van volgende week tegen Ajax.