De malaise rondom Sébastien Haller is Duitsland niet ontgaan. De FC Utrecht-spits, die een voetbalverleden kent in Dortmund en Frankfurt, kent tot nu toe een teleurstellend seizoen bij de Domstedelingen en dat is nieuws bij de oosterburen.

'Voormalig BVB-ster Haller volledig gedemotiveerd in Nederland', luidt de veelzeggende kop van het Duitse Bild. Het Duitse medium noemt de huidige situatie van de spits uit Ivoorkust een 'nieuwe wending' en 'dieptepunt' in zijn 'carrièredrama'.

Sinds iets langer dan een jaar speelt Haller weer in het shirt van FC Utrecht, de club waar zijn carrière ooit begon. 'Tussen 2015 en 2017 maakte hij indruk op de grote clubs daar, wat uiteindelijk leidde tot een overstap naar Eintracht Frankfurt. Maar van die vorm is niets meer over. Zijn terugkeer naar zijn oude club is tot nu toe een complete teleurstelling', concludeert de Duitse tabloid.

Sneu

Bild baseert de situatie van Haller op een interview dat clubeigenaar Frans van Seumeren onlangs aflegde bij ESPN. Hij stelde dat de terugkeer van Haller vooralsnog als 'sneu' te beschouwen is. "We hebben de gok genomen om hem terug te halen, maar het heeft verkeerd uitgepakt."

Volgens Van Seumeren is het dan ook sterk de vraag of Haller überhaupt nog minuten zal maken voor de Domstedelingen. "Het is aan de trainer wat hij met Haller doet. Tot op heden is het er niet uitgekomen en de kans is groot dat hij nooit meer voor ons in actie komt", aldus de clubeigenaar.