Feyenoord verspeelde in de absolute slotfase twee kostbare punten tegen NEC, maar het meest veelzeggende beeld van de middag kwam niet van het veld maar van de zijlijn. Trainer Robin van Persie liet zich opnieuw kennen als een bijzonder slechte verliezer.

Laat één ding duidelijk zijn: Feyenoord had het organisatorisch best aardig voor elkaar. NEC kreeg weinig ruimte en lange tijd leek het plan van Van Persie te werken. Maar wie dit Feyenoord vaker ziet spelen, weet ook dat daar meteen de grootste beperking ligt. Het staat redelijk, maar aanvallend oogt het al weken armoedig. Juist daarom voelde de late gelijkmaker van NEC in de 97e minuut als een mokerslag. Feyenoord blijft daardoor hangen in een onthutsende statistiek: slechts één overwinning in tien uitwedstrijden. Dat is simpelweg veel te weinig.

Slechte verliezer

Maar waar teleurstelling logisch is, verloor Van Persie zijn zelfbeheersing. Dat begon al vlak na rust, toen hij volledig uit zijn dak ging tegen scheidsrechter Serdar Gözübüyük na de overtreding van Phillipe Sandler op Ayase Ueda. De arbiter gaf geel en daar was inhoudelijk weinig mis mee: Ueda controleerde de bal slecht en had hem niet volledig onder controle. Van Persie ging echter zo tekeer dat een gele kaart voor de trainer meer dan terecht was.

Alsof dat nog niet genoeg was, weigerde Van Persie na afloop ook nog de hand van NEC-trainer Dick Schreuder te schudden. Misschien een klein gebaar, maar juist in zulke momenten laat je zien wie je bent. Winnen én verliezen hoort bij topsport, maar respect voor je tegenstander zou altijd vanzelfsprekend moeten zijn. Door dat na te laten, liet Van Persie vooral zien dat hij slecht met deze tegenslag kon omgaan.

Van Persie, focus je op het spel

Daarnaast zocht Van Persie na afloop vooral de oorzaken buiten zichzelf: de arbitrage en de blessures. Dat is een reflex die vaker voorkomt bij trainers onder druk, maar bij Feyenoord mag dat simpelweg geen excuus zijn. Deze selectie behoort nog altijd tot de beste van de Eredivisie. Tegen vrijwel elke tegenstander heeft Feyenoord individueel meer kwaliteit.

Als het spel dan week na week zo stroef oogt, ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de man langs de lijn. Niet bij de scheidsrechter of bij de vele blessures. Van Persie kan zich beter druk maken over het verbeteren van zijn aanvalsspel dan over beslissingen van Gözübüyük. Want zolang Feyenoord zo tandeloos blijft, zullen dit soort wedstrijden blijven komen.