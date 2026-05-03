FC Twente leek belangrijke zaken te doen op bezoek bij AZ in de strijd om de derde plaats, maar ze kregen een flinke dreun te verwerken in de absolute slotfase. Het eindigde door een prachtig afstandsschot van Peer Koopmeiners in een 2-2 gelijkspel.

FC Twente kon door het puntenverlies van Ajax én NEC uitstekende zaken doen, maar de ploeg van John van den Brom kwam al snel op achterstand door een schitterende treffer van AZ-aanvoerder Jordy Clasie. De routinier nam de bal op de volley, waarmee hij Lars Unnerstall kansloos achterliet: 1-0.

FC Twente maakt plots gelijk

De bezoekers uit Enschede hadden weinig te vertellen in het eerste gedeelte, maar maakten in de 32e minuut wel plots de gelijkmaker. Sam Lammers wilde de bal voor het doel brengen, maar zag zijn bal via de voet van AZ-goalie Rome-Jayden Owusu-Oduro in de goal belanden: 1-1. Een zéér gelukkige goal voor de Tukkers.

Vanaf dat moment werd het écht een vermakelijke wedstrijd, met kansen over en weer. De volgende treffer liet echter nog even op zich wachten en viel pas in de tweede helft. Een bedankje daarvoor ging naar toptalent Ruud Nijstad. De centrale verdediger verstuurde een pass van tientallen meters richting Kristian Hlynsson, die met gevaar voor eigen leven de bal vlak voor de neus van Owusu-Oduro doorkopte naar Lammers. De spits wist daar wel raad mee en schoof de bal in het lege doel: 1-2.

Late gelijkmaker voor AZ

In de slotfase van de wedstrijd zette AZ alles op alles om de verdediging van FC Twente aan het wankelen te brengen, maar tot écht grote kansen leidde het niet meer. De Tukkers leken stand te houden, maar in de allerlaatste minuut zorgde Peer Koopmeiners alsnog voor de 2-2.

Het zorgde voor enorm zure gezichten bij de spelers van FC Twente, want zij dachten plek drie al in handen te hebben. Door het late gelijkspel staan ze plots weer op plek vijf. Met nog twee wedstrijden te gaan, hebben zij evenveel punten als Ajax (55) en één punt minder dan NEC (56).