De allesbeslissende finale tussen Ajax en FC Utrecht in de strijd om een Europees ticket wordt zondagmiddag om 12.15 uur gespeeld, zodat er 'gewoon' bezoekende fans kunnen afreizen naar Volendam. FC Utrecht mag vierhonderd fans meenemen naar het vissersdorp.

De afgelopen week gaat het volop over de wedstrijden van Ajax in het KRAS Stadion in Volendam. De Amsterdammers kunnen namelijk door een concertreeks van de wereldberoemde zanger Harry Styles niet in hun eigen stadion terecht. Daarom zijn ze uitgeweken naar het stadion van FC Volendam, maar daar was behoorlijk veel commotie over. De lokale driehoek wilde de aanwezigheid van uitfans verbieden in zowel de halve finale als finale van de play-offs, maar ging uiteindelijk tóch overstag en liet supporters van FC Groningen toe.

Grote verandering

Donderdagavond ging het echter mis tussen de supportersgroepen van Ajax en FC Groningen. In het Nederlandse voetballandschap was men daardoor bang dat er überhaupt geen fans van FC Utrecht mochten afreizen voor het finaleduel met Ajax, maar daar is geen sprake van. Er mogen namelijk 'gewoon' vierhonderd supporters in het uitvak plaatsnemen. Daarvoor moest in verband met veiligheidsoverwegingen echter wel een grote verandering worden doorgevoerd: het duel vervroegen van 18.00 uur naar 12.15 uur.

Dank naar lokale autoriteiten

Zowel Ajax als FC Utrecht reageren zéér dankbaar naar de lokale autoriteiten. "FC Utrecht spreekt haar waardering uit richting de lokale autoriteiten voor de constructieve samenwerking in aanloop naar de finale van zondag. Dankzij die inzet kan het duel tussen Ajax en FC Utrecht in Volendam worden gespeeld, mét supporters van beide clubs op de tribunes", valt te lezen op de clubsite van FC Utrecht.

Daar sluit Ajax zich bij aan. "Ajax stelt de medewerking en gastvrijheid van FC Volendam zeer op prijs. Ook bedankt de club de lokale autoriteiten voor het opnieuw mogelijk maken van het spelen van een wedstrijd van Ajax."

Ajax - FC Utrecht

Ajax bereikte de finale van de play-offs voor Europees voetbal donderdag na een 2-0-zege op FC Groningen. FC Utrecht won met 3-2 van sc Heerenveen. De winnaar van het duel Ajax – FC Utrecht zondag plaatst zich voor de voorronde van de UEFA Conference League.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover