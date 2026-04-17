FC Twente-directeur Erik ten Hag heeft deze vrijdag tweemaal toegeslagen. Nadat hij eerder al het contract van hoofdtrainer John van den Brom verlengde, heeft hij nu ook keeperstrainer Eric Weghorst binnen gehengeld én het contract van verdediger Max Bruns verlengd.

Technisch directeur Ten Hag prijst zich gelukkig met Weghorst. "Eric bewijst al jaren een uitstekende keeperstrainer te zijn. Hij heeft vele doelmannen ontdekt, met hen gewerkt en de meesten significant beter gemaakt. Bij Go Ahead Eagles zijn Jeffrey de Lange en recentelijk Jari de Busser daarvan goede voorbeelden. In zijn FC Twente-tijd heeft Joël Drommel van zijn aanwezigheid geprofiteerd", verklaart Ten Hag zijn keuze voor Weghorst.

Belangrijke rol voor Weghorst

Ten Hag nam eerder afscheid van Rein Baart. Weghorst heeft al een verleden bij FC Twente. "Eric is enorm gedreven en heeft een schat aan ervaring. Eric krijgt naast de functie van keeperstrainer een belangrijke rol bij de opleiding van jonge keepers. Dit is hem op het lijf geschreven; hij heeft een rijk verleden binnen de keepersopleidingen van de KNVB."

Eric Weghorst kijkt uit naar een nieuwe periode bij FC Twente. "Het vervult mij met trots dat ik gevraagd ben om terug te komen. Ik heb in totaal zeventien jaar bij FC Twente gewerkt en dit voelt als thuiskomen. Ik ken de cultuur en ik weet welke passie er is bij FC Twente."

Mogelijke komst Wout Weghorst

Bij FC Twente zingt ook al tijden de naam van naamgenoot Wout Weghorst rond. De spits heeft een aflopend contract bij Ajax en heeft jaren geleden al aangegeven te dromen van een dienstverband bij zijn jeugdliefde. Mogelijk volgt er deze zomer dus ook nog een tweede Weghorst.

Contractverlenging Max Bruns

Max Bruns tekende vrijdagmorgen in het bijzijn van zijn familie zijn contract. "Dat zijn altijd bijzondere en dankbare momenten. Dan sta je ook stil bij hetgeen je allemaal al hebt meegemaakt als voetballer bij FC Twente. Ik zit al een aantal jaar bij de selectie en heb niet alleen in de competitie, maar ook in Europa al veel mogen ervaren. Hopelijk komen daar nog veel mooie momenten bij."