De toekomst van Raheem Sterling leek over bij Feyenoord. De berichtgeving uit Engeland deed geloven dat er vanuit beide kampen was besproken dat hij na dit seizoen zou vertrekken uit Rotterdam, toch wilde Robin van Persie daar niks van weten. Hij had de berichten ook gelezen, maar weet van niks. Dat vertelt hij op de persconferentie van Feyenoord. "We gaan nog zitten."

Robin van Persie kon wel lachen toen hij op de persconferentie naar Raheem Sterling werd gevraagd. Er werd gesuggereerd dat Sterling terug naar Engeland zou gaan, maar deze geruchten wuift Van Persie zo de Noordzee over, terug naar het Verenigd Koninkrijk. "Is dat zo? Ik heb het ook gelezen maar dat is niet waar", legt hij uit.

Toekomst van Sterling

Sterling komt al even niet meer in actie voor Feyenoord vanaf de start, en moet het vooral doen met invalbeurten. De voorkeur gaat uit naar de jonge middenvelder Tobias van den Elshout. Het verhaal van Sterling in Rotterdam is nog geen succes, daarom is het ook niet gek dat de Engelse media verwachtte dat hij weg zou gaan. "Maar we moeten nog met hem zitten", vertelt Van Persie. Hij moet dat met zijn management en wij met de club, uiteindelijk kom je dan samen. Maar dat is nog niet gebeurd."

Dat ligt volgens de trainer van Feyenoord ook aan de drukte die er momenteel is binnen de club. Alle focus moet op de aanstaande wedstrijd tegen AZ, daarna is er pas tijd voor andere zaken. "Het zal volgende week of de week erop gebeuren", is zijn verwachting. Vanwege de focus op die wedstrijd tegen AZ kon Van Persie ook geen update geven over de andere vacatures die uitstaan bij Feyenoord.

Saïd Bakkati

Er is met spoed een zoektocht gestart naar een nieuwe technisch directeur en deze week werd ook bekend dat ze maar wat graag Saïd Bakkati naar de club halen als veldtrainer. Hij is nu assistent van Maurice Steijn bij Sparta, waar hij gesprekken voert om te verlengen. "Ik praat daar liever ook niet over. Ik heb bewust aangegeven dat ik mij wil focussen en dat ik deze week niet meegenomen wil worden in deze updates", bekent hij. " Een valkuil voor iedere coach kan zijn dat je op teveel plekken schaakt en de focus op het belangrijkste verliest."

Het duel met AZ is van groot belang voor Feyenoord. Er moet resultaat geboekt worden om de tweede plek vast te houden. Als dat lukt, dan speelt Feyenoord volgend jaar Champions League. "Dat zou echt een hoogtepunt zijn", vertelt Van Persie. "Het is dan geen succesvol seizoen, maar als je kijkt naar hoe het seizoen verlopen is, zou het fantastisch zijn als we dit halen."

