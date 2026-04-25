Feyenoord zal zaterdag met veel plezier naar Twente - NEC hebben gekeken. Niet alleen was het spel om van te smullen, ook de uitslag zal de nummer 2 van de VriendenLoterij Eredivisie goed hebben gedaan.

In de Grolsch Veste sloten Twente en NEC een volgepakte zaterdag in het Nederlandse voetbal af. Eerder op de dag won Feyenoord van FC Groningen en deed Ajax hetzelfde op bezoek bij NAC Breda.

NEC overlopen

Een week na de desastreus verlopen bekerfinale moest NEC de rug zien te rechten tegen FC Twente, dat de laatste weken zo in vorm verkeert. De Nijmegenaren kregen met 5-1 klop van AZ en dat dreunde nog even na in de beginfase. Twente overrompelde de bezoekers en kwam via Sondre Ørjasaeter verdiend op 1-0.

Even leek NEC compleet ondersteboven te worden gelopen, maar na de openingstreffer vergat Twente afstand te nemen. Prompt viel de gelijkmaker van Bryan Linssen en wat volgde was een heerlijk schouwspel. De spelers vlogen over het veld en het ging alle kanten op.

Bezoekers hebben pech

Ook de tweede helft was levendig. In het begin kon Twente nog mee met het energieke voetbal van de Nijmegenaren, maar die kregen in het laatste deel steeds meer de overhand. Het was een wonder dat het 1-1 bleef. Met name keeper Lars Unnerstall pakte een paar belangrijke ballen. Zo hield hij Philippe Sandler en Sami Ouaissa van scoren af.

Aanvoerder Tjaronn Chery had in de 84e minuut pech dat een inzet van hem op de paal belandde. Dus kwam het laatste fluitsignaal steeds dichterbij. Ook in Rotterdam en in de Ajax-bus zullen ze de spanning hebben gevoeld. Twente kwam in blessuretijd nog dicht bij de 2-1, maar NEC-doelman Gonzalo Crettaz redde een punt voor zijn ploeg.

Daardoor loopt Feyenoord twee punten uit op NEC en Twente. Ajax ging over de Tukkers heen in de stand en staat nu vierde.