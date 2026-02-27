Feyenoord blijft in aanloop naar het uitduel met FC Twente kampen met een flink aantal blessures. De Rotterdammers hebben dit gehele seizoen al te maken gehad met een overvolle ziekenboeg, maar de lijst is de afgelopen weken alleen maar langer geworden. Sportnieuws.nl zet de ontbrekende spelers op een rij.
Afgelopen week, tijdens het met 2-1 gewonnen duel tegen Telstar, kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.
Bomvolle ziekenboeg
Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen.
Spelers
Blessure
Afwezig sinds
Thomas Beelen
Gebroken been
19 jul. 2025
Gernot Trauner
Achillespeesproblemen
6 jun. 2025
Malcolm Jeng
Gescheurde achillespees
29 sep. 2025
Gaoussou Diarra
Verstuikte enkel
31 dec. 2025
Givairo Read
Hamstringblessure
12 jan. 2026
Shaqueel van Persie
Knieblessure
30 jan. 2026
Leo Sauer
Onbekende blessure
14 feb. 2026
Sem Steijn
Meniscusblessure
16 feb. 2026
Oussama Targhalline
Kuitblessure
16 feb. 2026
Ondanks alle personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een comfortabele voorsprong van vijf punten op de nummers drie en vier, NEC en Ajax. Tegen FC Twente kan een héél belangrijke stap gezet worden in de strijd om plek 2.
🚨 Laatste nieuws en opmerkelijke zaken uit de Eredivisie.
⚽ Programma, uitslagen en stand in Eredivisie.
🎥 Sportnieuws.nl De Maaskantine, wekelijkse show met Robert Maaskant..
📱 Download onze Sportnieuws.nl App en stel jouw favoriete club in.
🔔 Volg ons via Google Discover, met direct jouw persoonlijke voorkeuren.