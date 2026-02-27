Feyenoord blijft in aanloop naar het uitduel met FC Twente kampen met een flink aantal blessures. De Rotterdammers hebben dit gehele seizoen al te maken gehad met een overvolle ziekenboeg, maar de lijst is de afgelopen weken alleen maar langer geworden. Sportnieuws.nl zet de ontbrekende spelers op een rij.

Afgelopen week, tijdens het met 2-1 gewonnen duel tegen Telstar, kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.

Bomvolle ziekenboeg

Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen.

Spelers Blessure Afwezig sinds Thomas Beelen Gebroken been 19 jul. 2025 Gernot Trauner Achillespeesproblemen 6 jun. 2025 Malcolm Jeng Gescheurde achillespees 29 sep. 2025 Gaoussou Diarra Verstuikte enkel 31 dec. 2025 Givairo Read Hamstringblessure 12 jan. 2026 Shaqueel van Persie Knieblessure 30 jan. 2026 Leo Sauer Onbekende blessure 14 feb. 2026 Sem Steijn Meniscusblessure 16 feb. 2026 Oussama Targhalline Kuitblessure 16 feb. 2026

Ondanks alle personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een comfortabele voorsprong van vijf punten op de nummers drie en vier, NEC en Ajax. Tegen FC Twente kan een héél belangrijke stap gezet worden in de strijd om plek 2.