EREDIVISIE VOETBAL

Feyenoord heeft bomvolle ziekenboeg voor duel tegen FC Twente: dit zijn de ontbrekende spelers

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 15:34, 27-02-2026 / Laatste Update: 17:26, 27-02-2026
Feyenoord heeft bomvolle ziekenboeg voor duel tegen FC Twente: dit zijn de ontbrekende spelers
i

Feyenoord viert de 1-0 tegen Go Ahead Eagles. © ANP

Aron Kattenpoel Oude Heerink • 15:34, 27-02-2026 / Laatste Update: 17:26, 27-02-2026

Feyenoord blijft in aanloop naar het uitduel met FC Twente kampen met een flink aantal blessures. De Rotterdammers hebben dit gehele seizoen al te maken gehad met een overvolle ziekenboeg, maar de lijst is de afgelopen weken alleen maar langer geworden. Sportnieuws.nl zet de ontbrekende spelers op een rij.

Afgelopen week, tijdens het met 2-1 gewonnen duel tegen Telstar, kreeg Feyenoord opnieuw te maken met fysieke problemen. Anel Ahmedhodzic, Jordan Bos en Jeremiah St. Juste moesten worden gewisseld, wat de zorgen richting de komende wedstrijden verder vergrootte. Trainer Robin van Persie gaf echter geruststellende woorden. "Dan heb je het over Bos, die is er goed doorheen gekomen. St. Juste ook, die heeft goed getraind. Dat is goed", vertelde Van Persie op de persconferentie.

Bomvolle ziekenboeg

Toch blijft de medische afdeling voorlopig nog druk. Op dit moment bestaat de ziekenboeg van Feyenoord uit Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Met het zware uitduel tegen FC Twente op het programma is het puzzelen voor de technische staf om een zo sterk mogelijk elftal op de been te brengen.

Spelers

Blessure

Afwezig sinds

Thomas Beelen

Gebroken been

19 jul. 2025

Gernot Trauner

Achillespeesproblemen

6 jun. 2025

Malcolm Jeng

Gescheurde achillespees

29 sep. 2025

Gaoussou Diarra

Verstuikte enkel

31 dec. 2025

Givairo Read

Hamstringblessure

12 jan. 2026

Shaqueel van Persie

Knieblessure

30 jan. 2026

Leo Sauer

Onbekende blessure

14 feb. 2026

Sem Steijn

Meniscusblessure

16 feb. 2026

Oussama Targhalline

Kuitblessure

16 feb. 2026

Ondanks alle personele problemen weet Feyenoord de laatste weken wel weer wedstrijden te winnen, al gaat dat zeker niet altijd met sprankelend voetbal. De ploeg oogt kwetsbaar en moet diep gaan om resultaten over de streep te trekken. Desondanks hebben de Rotterdammers een comfortabele voorsprong van vijf punten op de nummers drie en vier, NEC en Ajax. Tegen FC Twente kan een héél belangrijke stap gezet worden in de strijd om plek 2.

Gerelateerde artikelen

FeyenoordEredivisieFC Twente