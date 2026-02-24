Er gebeurt een hoop bij Feyenoord. Nu de storm rond Raheem Sterling is gaan liggen, gebeurt er bestuurlijk weer van alles. Sjaak Troost stapte uit de raad van commissarissen en Kees van Wonderen lijkt de nieuwe technisch directeur te worden. Bas van Noortwijk, oud-teammanager van Feyenoord, laat zich uit over de veranderingen binnen 'zijn' club. "Ik denk niet dat je de club daarmee steunt."

Als er iemand is die weet dat het zelden rustig is bij Feyenoord, dan is het Bas van Noortwijk wel. Hij was tussen 2007 en 2021 teammanager in Rotterdam en maakte de hoogte- en dieptepunten mee bij de club. In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine legt hij de huidige situatie van de club onder de loep. De gehele aflevering is vanaf woensdag 07.00 uur te beluisteren.

Werken met Sjaak Troost

De oud-teammanager hoorde ook het nieuws dat Troost opstapt bij Feyenoord. Hij kent hem nog uit de tijd dat Troost als technisch directeur werkte. "Toen heb ik met hem samengewerkt en dat was prima. Normaal heb je met de rvc niet zoveel van doen want die hebben met de directie contact. Ik had voornamelijk contact met de technisch directeur en dat werd hij voor een poos", legt hij uit. "Ik kon prima met hem door één deur."

Toch trekt Troost nu de deur achter zich dicht in De Kuip. Hij was jarenlang actief bij de club. Als speler speelde hij meer dan 300 wedstrijden en daarna was hij in ontelbare functies actief binnen Feyenoord. Zijn termijn als lid van de rvc liep in 2027 af, dus een vertrek naderde toch al. "Als je kijkt naar de technische kant van Feyenoord, waar hij verantwoordelijk voor was, dan zijn er na de periode van Arne Slot wel wat foutjes gemaakt. Of dat dan allemaal met Sjaak te maken had...? Hij was wel verantwoordelijk voor dat gedeelte binnen de rvc", onderbouwt Van Noortwijk de reden om te stoppen voor Troost.

Kritiek op supporters

"Ik kan me voorstellen dat je dan je conclusies trekt. Dat had ik ook. Als je op dingen terugkijkt, dan denk je al gauw dat je het anders had kunnen doen. De kritiek nam ook toe bij hem. Ze (de supporters, red.) bleven maar zeuren met die spandoeken. Of dat wat helpt, dat weet ik niet, ik denk het niet. Maar hij vond de tijd rijp om te stoppen. Dat kan ik me wel voorstellen als je termijn toch al afloopt."

Van Noortwijk vindt niet dat je je moet laten beïnvloeden door de taal van supporters, maar snapt dat het wat met je doet. "Maar je moet er wel normaal mee omgaan, natuurlijk. Je krijgt het allemaal mee maar je moet niet in paniek schieten als het een keer misgaat." Dat maakte de oud-teammanager vaak zat mee. Meer dan eens werd de bus van Feyenoord opgewacht in zijn tijd. In de podcast vertelt hij verder hoe hij in die situaties moest handelen. "Ik kan je vertellen, het is geen pretje als je in die bus zit."

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is Bas van Noortwijk te gast. In gesprek met Robert Maaskant blikt de oud-teammaanger van Feyenoord terug op zijn eigen spelerscarrière en zijn lange tijd bij Feyenoord. Als teammanager maakte hij in 14 jaar behoorlijk wat mee. Positieve momenten en zware periodes wisselden elkaar af in Rotterdam.

Hij vertelt openhartig over het gemis van zijn vriend Carlo de Leeuw, zijn stroeve relatie met Gertjan Verbeek en over werken met Ronald Koeman en Dick Advocaat. Hij geeft zijn mening over de huidige stand van zaken bij Feyenoord en vertelt geweldige anekdotes over Graziano Pelle, Rick Karsdorp en John Guidetti.