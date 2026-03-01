Feyenoord-verdediger Bart Nieuwkoop heeft een merkwaardige middag achter de rug in de Grolsch Veste. De vleugelverdediger kwam nog voor rust in het veld als invaller, maar moest enkele minuten later noodgedwongen weer naar de kant gehaald worden.

Nieuwkoop begon op de bank bij Feyenoord, maar mocht na 32 minuten al invallen. Gijs Smal was al meerdere keren op de grond gaan zitten en moest uiteindelijk gewisseld worden door coach Robin van Persie. Dat betekende een snelle invalbeurt voor Nieuwkoop, maar die was van korte duur.

In de 37e minuut gaf Sam Lammers de bal voor het doel van Feyenoord, waarbij FC Twente-aanvaller Sondre Orjasaeter kwam invliegen. De Noor raakte in eerste instantie de bal, maar kwam daarna lelijk in contact met Nieuwkoop. De Tukker kon op eigen kracht op staan, maar Nieuwkoop bleef minutenlang op de grond liggen. Uiteindelijk krabbelde de invaller wel op, maar moest hij al na vijf minuten naar de kant. Een flinke tegenvaller voor Nieuwkoop en Feyenoord.

De ploeg van Robin van Persie kreeg vervolgens een behoorlijke tik te verwerken. De spelers leken met hun hoofd al in de kleedkamer, maar kregen plots een tegentreffer om de oren. Kristian Hlynsson zag een afstandsschot binnen vliegen na een enorme ketser van Timon Wellenreuther. Daarmee zijn de zorgen nóg groter voor Feyenoord.

Blessurezorgen

Op dit moment telt de ziekenboeg van Feyenoord negen spelers in Thomas Beelen, Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Gaossou Diarra, Givairo Read, Shaqueel van Persie, Leo Sauer, Sem Steijn en Oussama Targhalline. Tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente kwamen daar bovendien Nieuwkoop en Smal bij.