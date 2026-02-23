Raheem Sterling (31) heeft na zijn sensationele transfer zijn eerste speeltijd gekregen bij Feyenoord. Niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde van de ervaren Britse aanvaller. Rafael van der Vaart ziet echter wel de potentie van Sterling.

Het optreden van Sterling in de wedstrijd van Feyenoord tegen Telstar (2-1) werd besproken in Rondo van Ziggo Sport. Van der Vaart, die uitkwam voor onder meer Ajax en Real Madrid, meent dat er op technisch gebied en balbeheersing altijd al veel viel aan te merken op de voormalig Engels international. Waar Sterling wel in uitblonk is snelheid.

Na zijn blessureleed van de afgelopen jaren is de snelheid van Sterling echter afgenomen. "Hij heeft snelheid, niet echt een actie, maar wel snelheid. Als dat wegvalt, kan hij ook bij Kozakken Boys niet mee", meent Van der Vaart.

"Dat klinkt een beetje hard, maar het is wel de waarheid. Op een gegeven moment had hij de bal en denk je: zoek nou op, en dan speelt hij de bal meteen terug. Ik vind het lastig. Ik hoop het voor hem. Het is een goede speler geweest, maar heeft wel zijn snelheid nodig."

Sterling heeft zeven maanden geen profminuten meer gemaakt. Zijn vorige werkgever was Chelsea. Met het oog op het naderende WK voetbal hoopt Sterling zich in Rotterdam in de kijker te spelen van de Engelse bondscoach.

Oranje-recordinternational Wesley Sneijder zei in Rondo: "Heel knap dat hij uit zijn situatie wil stappen. Hij is alleen maar de Premier League gewend. Hij kan het alleen maar fout doen bij een club als Feyenoord en toch is hij de uitdaging aangegaan. Hij had er ook voor kiezen om te blijven zitten bij Chelsea. Hij kan het alleen maar fout doen".

