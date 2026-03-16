Feyenoord-legende Willem van Hanegem heeft andermaal hard uitgehaald naar trainer Robin van Persie. Volgens het clubicoon hadden 99 van de 100 trainers het veld moeten ruimen als zij in dezelfde benarde positie als Van Persie bij Feyenoord hadden gezeten.

Feyenoord won zondag met 2-1 tijdens de stadsderby met Excelsior. Dat weerhoudt Van Hanegem er niet van om Van Persie er snoeihard van langs te geven. De trainer liet voorafgaand aan het duel weten het Feyenoord-publiek niet meer als de ideale twaalfde man te beschouwen op het veld.

'Weet je waarom niet? De aanhang van Feyenoord is trouw, maar steun moet je natuurlijk wel afdwingen. Als je zo speelt als in de eerste helft, dan zou het toch gek zijn als de mensen zitten te klappen en te schreeuwen in de Kuip?' reageert Van Hanegem op de uitspraak van Van Persie in zijn column in het Algemeen Dagblad.

'Was deze ellende maar voorbij'

Van Hanegem is van mening dat journalisten de situatie voordoen alsof het Feyenoord maar allemaal overkomt. Van Persie werkt daar volgens hem aan mee, door te stellen dat hij al blij is als hij elf fitte mensen kan opstellen. Onzin, vindt het clubicoon. ' Er zat ook tegen Excelsior nog voor een miljoentje of dertig op de bank, toch?' beargumenteert hij.