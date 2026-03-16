Feyenoord won met angst en beven van stadgenoot Excelsior in de eigen Kuip, waar zondag de Klassieker tegen Ajax wacht. Trainer Robin van Persie was 'te nederig' na afloop en oogde bang voor de wedstrijd van het jaar. Wat dat betreft zou een dosis 'Dafne Schippers' goed zijn voor hem en Feyenoord, vindt voetbalanalist Hugo Borst.

Hoewel Borst fan is van Sparta, gaan de andere Rotterdamse clubs hem ook na aan het hart. En zeker het dolende Feyenoord onder Van Persie. Hij zag een trainer die zich van tevoren al ingraaft voor Feyenoord - Ajax van komend weekend en vreest daardoor nu al het ergste.

'Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus'

'Van Persie kwam na afloop aan het woord. Bescheiden, te nederig. Ik begrijp er dus uit dat het weleens zo zou kunnen zijn dat Feyenoord maar met acht man aan de start verschijnt tegen Ajax. De spelers zijn bijna allemaal mank. Een verwijzing naar blessureleed is niet bepaald sterk. Dat is je indekken. Wie zei dat ook alweer? ‘Winnaars hebben een plan, verliezers hebben excuus.’', schrijft Borst in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

'Alsof het weer 1995 is'

'De voorsprong op NEC en Ajax bleef bestaan, maar ja, bibberdebibber, volgende week komt Ajax op bezoek. Omdat Ajax onder een nieuwe trainer met 4-0 won, denken ze in de Kuip collectief dat de Amsterdammers Feyenoord gaan verslaan zondag. Alsof het weer 1995 is.'

Dafne Schippers

Wat dat betreft zouden Feyenoord en Van Persie wel een dosis Dafne Schippers kunnen gebruiken. De ex-topatlete (31) openbaarde in haar boek dat ze zich in de topsport lang eenzaam en alleen gevoeld heeft en dat ze nauwelijks kon genieten van haar prestaties. Ze was angstig en vertelt er openhartig over in haar boek. Tijdens de presentatie ervan straalde ze volgens Borst als 'de zon' en oogt ze eindelijk bevrijd. Daar zouden de Rotterdammers een voorbeeld aan kunnen nemen.

Verlichting

'Angst is een mindfuck. Er is eigenlijk niet veel om je zorgen om te maken en toch maak je iets groots van iets kleins. Ik gun Robin van Persie en zijn gehavende spelersgroep de verlichting van Dafne Schippers. Misschien moeten de Feyenoord-supporters hen daarbij helpen. Hoe matig tot slecht deze trainer het dit seizoen heeft gedaan: hij staat nog steeds tweede. En Ajax komt op bezoek. Een betere reden om het elftal steun te betuigen is er niet.'