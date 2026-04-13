In navolging van Luciano Valente heeft een groot deel van de Feyenoord-selectie kritiek op Serdar Gözübüyük geuit via Instagram. De reden was de veelbesproken rode kaart die niet werd gegeven aan Philippe Sandler in het duel tussen Feyenoord en NEC.

Valente meldde zich zondag als een van de eerste spelers via Instagram. De middenvelder vertelde op de persconferentie al dat hij het niet geven van de rode kaart 'onbegrijpelijk vond'. "Ik vind het écht een schande. Als hij hier rood geeft, wat het volgens mij is, wordt het een heel andere wedstrijd." Op Instagram deelde Valente de beelden van het moment tussen Sandler en Ayase Ueda nogmaals. "Wat een schande", zette de middenvelder bij die beelden.

Kritiek van Feyenoord-spelers

Na Valente besloten nog een groot aantal Feyenoord-spelers om nog een story te plaatsen over het incident. Bij de Rotterdammers was men het er unaniem mee eens dat Sandler de doorgebroken Ueda een directe scoringskans ontnam. Spelers delen massaal de beelden van de overtreding, waar wel voor werd gefloten, maar geen rood voor werd gegeven.

Verdediger Anel Ahmedhodzic was het meest uitgebreid in zijn kritiek. 'Ongelofelijk, we hebben een VAR en nog steeds wordt de verkeerde beslissing genomen. In welke wereld is dit geen rode kaart", vraagt de mandekker zich openlijk af. Eerder reageerde ook coach Robin van Persie woedend op de niet gegeven rode kaart tijdens de persconferentie. "Dit is dramatisch. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen", zei de coach achteraf.

Ahmedhodzic en Valente waren niet de enige spelers die met kritiek op Instagram kwamen. Ook Thijs Kraaijeveld, Tsuyoshi Watanabe en Gonçalo Borges deelden het moment met Ueda en Sandler via hun social media. De voetballers zetten bij hun story ook verschillende emoji's die erop duiden dat ook zij het niet eens zijn met het besluit van de arbiter.

Door het gelijkspel tussen Feyenoord en NEC wordt de strijd om plek twee in de Eredivisie alsmaar spannender. Naast die twee ploegen kunnen ook FC Twente en Ajax in de laatste wedstrijd van het seizoen nog een direct ticket voor de Champions League veilig stellen.