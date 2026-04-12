Feyenoord liep zondag twee dure punten mis in de strijd om de tweede plaats. De ploeg verspeelde in de allerlaatste seconde een voorsprong tegen directe concurrent NEC. Na afloop liet een duidelijk gefrustreerde Luciano Valente zich uit over de rode kaart die niet werd gegeven.

Feyenoord nam het zondagmiddag in een uitduel op tegen NEC. Het meest opvallende moment van het duel gebeurde in de 53e minuut. Feyenoord-spits Ayase Ueda werd in de diepte gestuurd en leek onderuit getikt te worden door Philippe Sandler, maar scheidsrechter Gözübüyük zag er aanvankelijk niets in. De VAR greep in en gaf een vrije trap, maar een rode kaart bleef uit.

Reactie Luciano Valente

Na afloop kon Feyenoord-middenvelder Luciano Valente zijn emoties over de actie van Gözübüyük ook moeilijk in bedwang houden. "Ik vind het écht een schande. Als hij hier rood geeft, wat het volgens mij is, wordt het een heel andere wedstrijd", stelde Valente op de persconferentie.

Later op de avond bleek Valente nogmaals blijken allesbehalve blij te zijn met het besluit van de arbitrage. De middenvelder deelde een video van het moment op zijn Instagram, en schreef daarbij de tekst "Wat een schande."

Boze Robin van Persie

Valente was niet de enige Feyenoorder die boos was over het moment. Coach Robin van Persie ontplofte namelijk langs de lijn. Na afloop sprak hij zijn frustratie uit. "Ik denk dat iedereen mijn mening inmiddels weet, dat hebben jullie allemaal kunnen zien. Ik vind het een slechte beslissing en een duidelijke rode kaart."

"Ik snap dat de scheidsrechter het niet meteen direct ziet, maar daarom is de VAR er. Maar dit is een héél slechte beslissing. Ik vind het echt ongelooflijk. Dit is dramatisch. Dit heeft heel veel gevolgen. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen op dit niveau", luidde de ziedende reactie van Van Persie. En de uitleg van Gözübüyük? "Die heb ik niet gekregen en ook niet gevraagd. En het boeit me ook niet meer, want ik kan er toch niets meer aan doen."

Duur puntenverlies in cruciale strijd

Feyenoord stond sinds de 18e minuut van het duel op een 1-0 voorsprong dankzij een fraaie kopgoal van Ueda. Diep in de blessuretijd zorgde uitgerekend oud-Feyenoorder Danilo ervoor dat er toch nog een puntje in Nijmegen bleef: 1-1.

Daardoor is de strijd om de tweede plek, die recht geeft op directe plaatsing voor de Champions League, met nog vier wedstrijden te gaan helemaal open. Feyenoord staat nog altijd tweede met 55 punten, maar ziet NEC met 54 punten en FC Twente met 53 punten dichtbij komen. Ook Ajax doet na de zege op Heracles nog volop mee met 51 punten. Feyenoord speelt dit seizoen nog tegen FC Groningen, Fortuna Sittard, AZ en PEC Zwolle.