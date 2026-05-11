Feyenoord speelt volgend seizoen in de Champions League. Reden genoeg voor Luciano Valente om zijn eigen achterban te bedanken op Instagram. Echter werd zijn bericht niet door iedereen in dank afgenomen.

Feyenoord speelde afgelopen zondag 1-1 gelijk in de eigen Kuip tegen AZ, nadat ze na 50 seconden al een tegentreffer moesten slikken. Na een gelijkmaker van Hadj Moussa waren de Rotterdammers verzekerd van een tweede plek in de Eredivisie en het daar bijbehorende Champions League-ticket.

'Blijf lekker thuis volgend seizoen'

Na afloop van de feestvreugde in de Kuip deelde sterkhouder Valente een bericht op zijn Instagram om Het Legioen te bedanken. "Bedankt voor al jullie steun dit seizoen, ik ben er trots op deel uit te maken van deze familie", zo schreef de middenvelder die het afgelopen seizoen debuteerde voor Oranje.

Echter kon een Feyenoord-supporter de lovende woorden van Valente niet waarderen. "Een kinderhand is gauw gevuld', zo begint iemand zijn reactie. "Niets om trots op te zijn. 19 punten achter op PSV, geen topper gewonnen het het spel is niet om aan te gluren. Feyenoord onwaardig", zo besluit hij zijn bericht.

Valente was echter niet gediend van deze reactie en beet van zich af door weer te reageren. "Blijf lekker thuis volgend seizoen", zo schreef hij kort en bondig.

Vervolg Feyenoord

Wat zeker is, is dat Feyenoord op zoek moet naar een nieuwe technische directeur. Dennis te Kloese zwaaide zondag het publiek uit in de Kuip. Na afloop gaf Te Kloese nog aan dat hij hoopt dat zijn opvolger verder gaat met Robin van Persie als trainer. Echter moet Feyenoord eerst nog de laatste speelronde spelen tegen PEC Zwolle; een wedstrijd des keizers baard.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover