Al maanden vallen de resultaten bij Feyenoord ontzettend, maar na het 1-1 gelijkspel tegen AZ is een Champions League-ticket toch binnen. Het is de grote vraag of die prestatie voor coach Robin van Persie voldoende zal zijn om ook volgend seizoen voor de groep te staan en daar gaf hij zondag zelf duidelijk antwoord op.

Van Persie was na de wedstrijd tegen de bekerwinnaar verheugd over de tweede plek en dus het binnenhalen van Champions League-voetbal. Na een gelijkspel tegen AZ zijn de Rotterdammers, mede door resultaten op andere velden, niet meer te achterhalen door de concurrentie. "We gaan ons meten met de allerbesten", zei Van Persie over de Champions League-deelname op de persconferentie na de wedstrijd.

Feyenoord begon het seizoen geweldig met 25 punten uit negen duels en leek met PSV te gaan strijden om de titel, maar stortte daarna volledig in elkaar. Meerdere keren wandelde Van Persie over het randje van de afgrond, maar de club hield toch aan hem vast.

'Ik ben de trainer volgend seizoen'

Wel kreeg hij in de slotfase van het seizoen met Dick Advocaat er een adviseur bij. Mede doordat concurrenten FC Twente, NEC en Ajax de laatste weken ook veel punten lieten liggen, wist Feyenoord de tweede plek en daarmee het zo lucratieve Champions League-ticket binnen te slepen.

Op vragen over zijn toekomst bij Feyenoord was Van Persie duidelijk. "Ik heb nog een contract voor een seizoen. Ik ben al bezig met de planning richting volgend seizoen dus ik ben de trainer volgend seizoen van Feyenoord", aldus de trainer.

De uiteindelijk beslissing over zijn toekomst wordt normaal gesproken genomen door de technisch directeur, maar dat is Dennis te Kloese op dit moment. Hij vertrekt echter na dit seizoen en zal dus waarschijnlijk geen grote beslissingen meer nemen.

Van Persie wil voor titel gaan

Hij wil zich komend seizoen met de club mengen in de strijd om de titel. "De ambitie van Feyenoord is kampioen worden." Dit seizoen wordt Feyenoord op ruime achterstand van PSV tweede. Met nog een speelronde te gaan bedraagt de achterstand 19 punten.

