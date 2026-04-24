Waar Feyenoord-spelers weer terugkomen bij de selectie, zijn er ook spelers die weer in de ziekenboeg belanden. Robin van Persie had goed nieuws over Givairo Read richting het duel met FC Groningen maar noemde een andere sterkhouder die mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Dit zijn alle afwezige spelers voor Feyenoord tegen FC Groningen.

Feyenoord is in een felle strijd verwikkeld voor de tweede plaats van de VriendenLoterij Eredivisie en heeft twee weken de tijd gehad zich voor te bereiden op het duel met FC Groningen. Een onderdeel daarvan was een oefenwedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior. De score deed er niet echt toe.

Read is terug

Want het feit dat Givairo Read en Gernot Trauner weer veel minuten maakte, is veel belangrijker. Zij zijn er weer bij, vertelt Robin van Persie op de persconferentie richting de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. "Read zou in de basis kunnen staan en Trauner zit ook weer bij de selectie", vertelt hij.

"Read is er wel vier maanden uit geweest dus daar houd je rekening mee." Feyenoord moet zien te voorkomen dat ze dezelfde fout maken als eerder dit seizoen. Toen kwam Read terug van een blessure en lieten ze hem heel lang staan tegen sc Heerenveen, waarna hij weer geblesseerd raakte.

Slecht nieuws

Terwijl hij dit goede nieuws bracht, had hij ook direct slecht nieuws te melden. "Over Jakub Moder heb ik minder goed nieuws. Hij is morgen niet beschikbaar en waarschijnlijk de rest van het seizoen ook niet meer. Dat is dus een flinke aderlating", omschrijft Van Persie het probleem. Moder was al een groot deel van het seizoen afwezig met een rugblessure en heeft nu dus weer iets nieuws onder de leden.