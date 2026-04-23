PSV-aanvaller Ivan Perisic hoeft volgende week niet op te draven als zijn ploeg op bezoek gaat bij Ajax. De 37-jarige Kroaat kwam een half uur binnen de lijnen tegen PEC Zwolle, maar had in de slotfase van de wedstrijd een bijzonder domme actie.

PSV deelde donderdagavond een enorme dreun uit aan PEC Zwolle door maar liefst zes keer succesvol de trekker over te halen. De landskampioen speelt nergens meer voor, maar spaarde de bezoekers uit Zwolle allesbehalve. Perisic speelde ook op het scherpst van de snede en was even vergeten dat hij op scherp stond voor het duel met Ajax.

Geschorst door gele kaart

In de 89e minuut leed één van de PSV'ers op het strafschopgebied van PEC Zwolle balverlies, waarna Perisic aan de noodrem trok. De oud-speler van onder meer Internazionale en Bayern München bedacht zich geen moment en trok zijn tegenstander naar de grond. Scheidsrechter Marc Nagtegaal aarzelde niet en toonde meteen een gele kaart.

Voor Perisic zijn de druiven zuur: hij mist daardoor de wedstrijd tegen Ajax. Voor Peter Bosz zal het ontbreken van zijn sterspeler waarschijnlijk weinig uitmaken, maar voor Perisic zelf is het toch even balen. Grote wedstrijden staan er niet veel meer op het programma, maar het duel met Ajax is er wel een waarin de kampioen kan laten zien waarom de titel zo verdiend is. PSV zal dat dus zonder Perisic moeten doen.

'Jammer'

Bosz erkende inderdaad dat het hem weinig interesseert dat Perisic er niet bij is. "Aan het einde van het seizoen loop je vaker tegen schorsingen aan doordat spelers hun vijfde gele kaart pakken. Het is jammer, maar ook niet meer dan dat", vertelt de trainer desgevraagd aan Sportnieuws.nl.

Mooie kans voor Driouech

Couhaib Driouech zal zijn collega dankbaar zijn. De Marokkaanse aanvaller aast nog op een plek in de selectie van de Atlasleeuwen voor het WK. Driouech scoorde donderdag al één keer, maar zal vast hopen om er nog een paar aan zijn seizoen toe te voegen om zich te laten gelden voor de nieuwe bondscoach Mohamed Ouahbi.