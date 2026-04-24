De titelstrijd in de Eredivisie Vrouwen is spannender dan ooit met PSV, FC Twente, Ajax en Feyenoord. De architect achter het succes van de Tukkers is René Roord, die al bijna tien jaar aan het roer staat. Sindsdien werd FC Twente liefst vijfmaal kampioen. "Afgelopen winter speelden we gelijk tegen Ajax en dan vraagt iedereen: wat is er aan de hand?", vertelt Roord tegen Sportnieuws.nl.

Roord maakt de afgelopen jaren veel indruk in het vrouwenvoetbal. Volgens hem zit het plezier ‘m vooral in het creëren van een bepaalde cultuur. "Ik heb eerst jarenlang leiding gegeven in een bedrijf", doelt hij op Roord Assurantiën BV, dat hij jarenlang samen met zijn broer runde. “Het triggert mij om een team zo goed en succesvol te maken. Bij FC Twente geniet ik vooral van het creëren van een topsportcultuur."

Inmiddels heeft de vader van Jill Roord het alweer tien jaar voor het zeggen bij het vrouwenteam van FC Twente. "Op een gegeven moment zocht de stichting van FC Twente voetbal-knowhow", vervolgt Roord, die destijds enkel zijn mening gaf over voetbal als vader. "Ik was trainer in het amateurvoetbal en gaf mijn visie over bepaalde zaken. Toen vroegen ze aan mij: wil je niet wat doen bij ons? Zo ben ik er alweer bijna tien jaar geleden ingerold."

Recordkampioen FC Twente

Sinds de oprichting van de competitie in 2007 veroverde FC Twente tien keer de landstitel. Alleen AZ (3 titels), Ajax (3 titels) en ADO Den Haag (1 titel) wisten de Tukkers ooit van het kampioenschap te houden. Met Roord aan het roer werd FC Twente zelfs vijf keer kampioen. "Als je het de revue laat passeren, zie je een ongelooflijke ontwikkeling. We staan momenteel veertiende op de Europese ranking en doen nog volop mee om de titel. Het kan haast niet veel beter."

Roord merkt wel dat de verwachtingen zijn veranderd. "Daar hebben we soms ook last van. Men verwacht nu alweer dat we over tien jaar de volgende ster hebben, omdat we dan weer tien keer kampioen zijn geworden. Het is al verbazingwekkend dat we vijf keer kampioen zijn geworden in de laatste zes jaar. Je wordt écht niet zomaar kampioen. Afgelopen winter speelden we gelijk tegen Ajax en dan vraagt iedereen: wat is er aan de hand? Het verwachtingspatroon is helemaal scheef gegroeid door de prestaties."

FC Twente heeft de titel dit jaar nog in eigen hand. PSV staat twee punten voor, maar in de allerlaatste speelronde neemt FC Twente het uitgerekend op tegen koploper PSV. "Voor het vrouwenvoetbal is het hartstikke goed. PSV heeft er jaren over gedaan om erbij te komen en Feyenoord eigenlijk ook, maar ze lijken nu dichterbij dan ooit. Dat maakt het voor ons alleen maar moeilijker, maar dat is wel de essentie van sport."

Bescheiden doelstelling

Hoewel FC Twente de recordkampioen van Nederland is, blijft de doelstelling bescheiden: bij de beste drie eindigen. "Europees voetbal is cruciaal, vooral financieel gezien. Toen wij vorig jaar bij Feyenoord wonnen, dacht ik alleen maar: we hebben Europees voetbal binnen. Toen dacht ik nog helemaal niet: we kunnen of moeten kampioen worden", vertelt Roord.

Combinatie mannen- en vrouwenvoetbal

Sinds een half jaar heeft de technisch manager van de vrouwentak van FC Twente ook inspraak bij het mannenelftal. "Toen Erik (ten Hag, red.) binnenkwam, ben ik ook een dag met hem op stap geweest. Op dat moment zei hij: ik ga een technisch management maken en wil om de twee weken met een groepje zitten", vertelt Roord.

Elke twee weken zitten technisch verantwoordelijken, Rob Boudrie, Tim Gilissen, Wout Brama, Dominique Scholten, Ten Hag en hijzelf, bij elkaar om te sparren over voetbalinhoudelijke zaken. Hij benadrukt dat Erik ten Hag óók zijn mening klaar heeft over het vrouwenvoetbal. "Zo’n overleg gaat over de mannen, maar ook over de selectie van de vrouwen. En ik heb óók mijn mening over de mannen", lacht hij.

De 61-jarige Roord staat inmiddels tien jaar aan het roer bij FC Twente Vrouwen. Zijn recente contractverlenging tot 2029 kwam voor sommigen dan ook als een verrassing. "Ik had vorig jaar natuurlijk kunnen zeggen dat het risico op afbreuk te groot werd, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. We gaan kijken hoe dat de komende jaren gaat. Uiteindelijk zal er een opvolger of opvolgster moeten komen", besluit hij.