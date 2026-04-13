Feyenoord-trainer Robin van Persie liet zich zondagmiddag van zijn slechtste kant zien tijdens de topper tegen NEC. Volgens oud-trainers Robert Maaskant en Gertjan Verbeek is dat echter een logisch gevolg van de enorme druk die op de coach ligt. "Dan is het ook maar beter dat je even stoom afblaast in de catacomben", legt Verbeek uit.

Van Persie trok zichtbaar de haren uit zijn hoofd nadat Serdar Gözübüyük géén rode kaart gaf aan NEC’er Philippe Sandler. "De reactie van Van Persie was herkenbaar", lacht de zelfbewuste Verbeek in gesprek met Sportnieuws.nl. "Aan het einde van de competitie loopt de spanning hoog op en dan krijg je dit soort uitspattingen. Je ziet dat hij eigenlijk te veel in zijn emotie zit, maar dat begrijp ik door mijn eigen ervaring wel. Al vind ik het niet goed."

Maaskant sluit zich aan bij de woorden van Verbeek. "Ik heb een coach gezien die enorm emotioneel betrokken was, maar ik vond zijn reactie niet héél raar. Er was héél veel onduidelijk", stelt de oud-trainer. "Aan deze reactie zie je heel duidelijk dat ook Van Persie de druk voelt, net als iedere andere coach in de Eredivisie waar het even minder gaat."

Geen handje voor Schreuder

Na het laatste fluitsignaal ontstond er bovendien commotie toen Van Persie direct naar binnen stormde. "Dat hij Schreuder geen handje heeft gegeven, heeft puur met de omstandigheden te maken", zegt Verbeek. "Ze geven in de laatste seconde de voorsprong uit handen, dan ben je ongelooflijk teleurgesteld. Dan is het ook maar beter dat je even stoom afblaast in de catacomben. Hij heeft later heus wel de hand geschud van Schreuder."

Gigantische belangen bij Feyenoord

Volgens Verbeek heeft het gedrag van Van Persie vooral te maken met de enorme belangen bij Feyenoord. "Op basis van individuele kwaliteit haalt hij steeds net genoeg punten om tweede te blijven, maar de voorsprong wordt wel kleiner. Hij weet ook wat het voor Feyenoord betekent als ze géén tweede worden. Dat is nogal wat", benadrukt Verbeek. "De impact is voor een trainer veel groter dan voor een speler."

Maaskant denkt dat Feyenoord uiteindelijk best tevreden mag zijn met een punt tegen NEC. "Als ze hadden verloren, was het seizoen misschien wel ingestort. Dan hadden ze echt een tik gehad. Nu hebben ze het nog in eigen hand. Ik heb altijd gezegd: Feyenoord wordt gewoon tweede, maar na het gelijkspel tegen Volendam begon ik wel te twijfelen. FC Twente en NEC zitten namelijk in een goede flow, in tegenstelling tot Feyenoord. Maar als Feyenoord tweede wordt, hebben ze het qua prestatie gewoon goed gedaan."

Toekomst Van Persie

De oud-trainer is vooral benieuwd naar hoe de Feyenoord-directie de situatie gaat evalueren. "Bij Feyenoord speelt er zoveel in de achterkamers… Er zijn mensen die enorme aanhangers van Robin van Persie zijn, maar er zijn ook mensen die zeggen: hij is te individualistisch, dus we moeten afscheid nemen. Als Van Persie geen tweede wordt, denk ik dat de druk zó groot wordt dat hij even een stap terug moet doen in zijn trainerscarrière. Worden ze wel tweede, dan gaat Feyenoord gewoon met hem verder en zal hij alleen maar meer invloed krijgen."

Verbeek vraagt zich af wat Feyenoord zou opschieten met een ontslag voor Van Persie. "Is hij wel de hoofdschuldige?", vraagt Verbeek zich. “Kijk naar Heracles of Ajax, daar hebben ze drie trainers versleten en het niet aan de praat gekregen. Ik ben ook trainer van Feyenoord geweest in een moeilijke periode en heb het ook niet voor elkaar gekregen. Het is simpelweg niet eenvoudig en er zijn bovendien weinig goede opties beschikbaar", besluit hij.