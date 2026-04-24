Waar Feyenoord-spelers weer terugkomen bij de selectie, zijn er ook spelers die weer in de ziekenboeg belanden. Robin van Persie had goed nieuws over Givairo Read richting het duel met FC Groningen, maar noemde een andere sterkhouder die mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie komt. Dit zijn alle afwezige spelers voor Feyenoord tegen FC Groningen.

Feyenoord is in een felle strijd verwikkeld om de tweede plaats van de VriendenLoterij Eredivisie en heeft twee weken de tijd gehad zich voor te bereiden op het duel met FC Groningen. Een onderdeel daarvan was een oefenwedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior. De score deed er niet echt toe.

Read is terug

Want het feit dat Givairo Read en Gernot Trauner weer veel minuten maakte, is veel belangrijker. Zij zijn er weer bij, vertelt Robin van Persie op de persconferentie richting de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. "Read zou in de basis kunnen staan en Trauner zit ook weer bij de selectie", vertelt hij.

"Read is er wel vier maanden uit geweest dus daar houd je rekening mee." Feyenoord moet zien te voorkomen dat ze dezelfde fout maken als eerder dit seizoen. Toen kwam Read terug van een blessure en lieten ze hem heel lang staan tegen sc Heerenveen, waarna hij weer geblesseerd raakte.

Slecht nieuws

Terwijl hij dit goede nieuws bracht, had hij ook direct een slechte boodschap te melden. "Over Jakub Moder heb ik minder goed nieuws. Hij is morgen niet beschikbaar en waarschijnlijk de rest van het seizoen ook niet meer. Dat is dus een flinke aderlating", omschrijft Van Persie het probleem. Moder was al een groot deel van het seizoen afwezig met een rugblessure en heeft nu dus weer iets nieuws onder de leden.

Verder vertelde Van Persie dat Anel Ahmedhodzic ook nog niet fit genoeg is om terug te keren in de selectie. Over de rest van de grote ziekenboeg van Feyenoord, met namen als Thomas Beelen, In-Beom Hwang, Bart Nieuwkoop, Gijs Smal, Leo Sauer, Shaqueel van Persie, Malcolm Jeng en Sem Steijn, vertelt de Feyenoord trainer: "Als spelers ook maar een kans hebben om paar minuten mee te doen, dan moeten we daarvoor gaan. Ze werken ongelofelijk hard en dat is hoe het hoort te zijn. Daar gaan we voor. Ieder puntje waar wij denken verschil te kunnen maken, dat pakken we aan."