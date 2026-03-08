Gertjan Verbeek kende een roerige periode bij Feyenoord. In april 2008 werd hij trainer, maar dat avontuur hield alweer op in januari. Hij botste met teveel mensen binnen de club in een tijd waarin modernisering centraal stond. Niet iedereen kon daar even goed tegen. "Het was een grote chaos."

Gertjan Verbeek werd binnengehaald door onder meer Peter Bosz, die destijds technisch directeur was bij Feyenoord, om verandering te brengen in de resultaten. "Feyenoord werd al jaren vijfde of zesde, ze hadden een schuld van 42 miljoen opgebouwd want het kapitaal stond niet meer op het veld. Ze werkten niet met specifieke trainingen en deden dat ook maar vier keer in de week", omschrijft Verbeek zijn beginsituatie in Rotterdam.

Verandering bij Feyenoord

Dat moest echt anders en Verbeek stond bekend als een trainer die veel op het veld staat. "Maar ook in het krachthonk", vertelt de trainer in gesprek met Robert Maaskant in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Ik werkte ook met een sportpsycholoog en dat waren veranderingen waarvan Bosz overtuigd was. Feyenoord moest een andere weg inslaan om weer tot de top-3 te behoren van Nederland."

Het jaar voor de komst van Verbeek had Bosz dat geprobeerd te bewerkstelligen door oude routiniers naar Rotterdam te halen. Giovanni van Bronckhorst, Theo Lucius, Kevin Hofland, Roy Makaay en dat soort namen kwamen naar De Kuip toe om met jonge talenten als Gini Wijnaldum te spelen. "Die routiniers zagen de veranderingen niet zitten. Die waren krachttraining in de voorbereiding gewend en niet tijdens het seizoen", legt hij uit.

Weerstand

"Ik kreeg simpelweg mijn ideeën niet bij elkaar", geeft hij toe. "Dat kwam ook omdat er veel misvattingen waren." En dat had niet alleen met de spelers te maken, maar met al het personeel. Toen Verbeek kwam werd er ook besloten om verschillende plekken op het complex te vernieuwen: de kleedkamers werden vervangen, er kwam een nieuw krachthong en de medische ruimte werd aangepakt. "Het moest ook wel, want we hadden een kleedkamer voor 16 spelers, maar de selectie bestond uit 25."

Het betekende in een korte tijd erg veel verandering, en daar kon niet iedereen even lekker mee omgaan. Verbeek werd de gebeten hond, terwijl hij helemaal niks met de verbouwing te maken had. "De aannemer heeft alles gedaan, hij heeft één keer gevraagd hoe ik het voor mij zou zien. Ik gaf enkel de wensen van een moderne kleedkamer aan, meer was het niet."

Het zorgde voor veel reuring. "De materiaalman kreeg ineens een ander hok, die zat niet meer op dezelfde plek. De wasvrouw werd naar een andere plek gestuurd en ook Gerard Meijer moest verkassen. Dat werd die mensen gewoon opgedrongen, maar niet door mij. Dat was de club. Achteraf hadden we dat veel beter moeten communiceren met de mensen om wie het ging. Het zorgde voor alleen maar weerstand."

Bas van Noortwijk, destijds teammanager van Feyenoord, gaf in een eerdere aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine al aan dat hij totaal niet door een deur kon met Verbeek. Dat beaamt de oud-trainer ook. "Hij zat vol in de weerstand. In augustus zei ik al dat het niets ging worden met die teammanager. Maar Chris Woerts had Bas binnengehaald want die zijn familie. Uiteindelijk ging ik akkoord om te proberen de boel toch op de rails te krijgen, maar het bleef alleen maar weerstand", besluit hij.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-trainer Gertjan Verbeek. Vanuit zijn zelfgebouwde blokhut, diep in de bossen, spreken de twee over de voetballerij waarin zij al meer dan 40 jaar rondlopen. Maaskant en Verbeek volgden samen de cursus tot professioneel trainer en hebben daarom tal van anekdotes te vertellen.

Verbeek blikt terug op zijn moeizame periode bij Feyenoord, waar hij geen vrienden maakte, maar spreekt ook over zijn successen. Hij haalde Europees voetbal met Heerenveen, won de beker met AZ en Adelaide United en genoot van de mentaliteit in de Duitse voetbalcompetities. Ook spreekt hij openhartig over zijn levensopvatting en zijn verdere ambities nu hij al jaren geen club meer heeft gehad.