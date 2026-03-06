Feyenoord verkeert al enige poos in hevige crisis. Vorige week werd vrij kansloos met 2-0 verloren van FC Twente. In die wedstrijd was er onderling onvrede zichtbaar bij de spelers. Daarop sprak trainer Robin van Persie ze aan.

"Daar heb ik het met de groep over gehad", zei Van Persie over de zichtbare onvrede van de spelers op het veld in Enschede. "Uiteindelijk zijn we het erover eens geworden hoe we dat soort momenten willen aanvliegen." Volgens de trainer was de intentie van de spelpatronen bij Feyenoord goed in de wedstrijd tegen Twente, maar moet de uitvoering beter.

Geen nieuwe technisch directeur

Over de situatie rond de eventuele komst van een nieuwe technisch directeur naar Rotterdam wilde Van Persie weinig kwijt. Kees van Wonderen was in beeld voor die functie, maar maandag liet de club weten dat de aanstelling van Van Wonderen "voor nu niet aan de orde" is.

Daar zou Van Persie een belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar ook daarover hield de trainer zich op de vlakte. " Ik word meegenomen in dat proces, maar het is niet aan mij om daar verder toelichting op te geven. Dat is aan de club en dat is gebeurd."

Strijd om plek 2

De nederlaag in Enschede bracht de tweede plek van Feyenoord op de ranglijst voorlopig niet in gevaar. Ajax, dat derde staat met 4 punten minder dan Feyenoord, speelde gelijk tegen PEC Zwolle (0-0). Nummer 4 NEC blijft door een 3-2-nederlaag tegen Fortuna Sittard op 5 punten volgen. De tweede plaats geeft direct recht op een plek in de Champions League komend seizoen. Er zijn nog negen speelronden te gaan in de competitie.

Aanstaande zondag gaat Feyenoord op bezoek bij NAC Breda, dat de punten hard nodig heeft in de strijd om degradatie. In het openingsduel van dit seizoen wonnen de Rotterdammers met 2-0 door goals van Sem Steijn en Ayase Ueda.