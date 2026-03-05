Gertjan Verbeek maakte al het nodige mee in zijn 45 jaar in de voetballerij. Als speler was hij voornamelijk in dienst van Heerenveen en Heracles, twee clubs waar hij als trainer ook prettig werkte. Nu heeft hij niet meer de behoefte zeven dagen in de week op het veld te staan, maar trekt een andere rol hem enorm. "Daar ben ik nu mee bezig."

Tijdens zijn carrière was Gertjan Verbeek al druk met andere dingen. Tijdens zijn periode bij AZ, waarmee hij de beker won en meerdere Europese hoogtepunten beleefde, werkte hij hard aan een blokhut. "Tijdens de interlandweekenden en gedurende de vakanties was ik bezig met de bouw. Dat heeft zo'n 3 tot 4 jaar gekost, soms jeukt dat nog steeds", bekent hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Situatie Heracles

De laatste klus van Verbeek in de voetballerij dateert alweer terug uit 2023. Hij was kortstondig trainer van Almere City en daarna hield het op. Hij volgt de voetballerij nog op de voet, is als analist vaak te zien op verschillende kanalen en wordt zo nu en dan nog gebeld door clubs. Bijvoorbeeld door zijn jeugdliefde Heracles. Hij gaf de raad van commissarissen aldaar recent nog advies wat te doen in de huidige situatie van de club. Het gaat niet goed met Heracles en ze zijn gebaat bij rust.

Nieuwe weg inslaan

Maar een belletje om weer als trainer aan de slag te gaan, kreeg Verbeek niet. "Maar ik heb ook niet meer zozeer de behoefte om 7 dagen in de week op het veld te staan. Maar op gebied van beleid, daar doe ik met de opgedane kennis van de afgelopen jaren te weinig mee", vindt hij. Op dat gebied zou hij wel wat meer willen, in de rol van adviseur of technisch directeur. "Ik zou weer een stabiele club willen neerzetten, of bij een stabiele club willen werken. Al is het dan meer op de winkel passen."

Verbeek volgt, om meer kennis op te doen op dat gebied, een cursus bij de KNVB. Recent is er een cursus gestart voor technisch directeuren. "Ik riep altijd al dat wij als trainers vijf jaar lang een diploma moesten halen en veel geld moesten inleggen, en dat je zonder MAVO-diploma technisch directeur kon worden. Nu is er inderdaad een cursus waarin ze tools aanreiken voor mensen die beleidsmatig iets bij een club willen doen."

Verbeek is uit interesse deze cursus ook gaan volgen, maar of het ooit van zo'n functie gaat komen, dat moet hij nog maar zien. Hij wil vooral zien hoe ver zijn kennis reikt. En dat bevalt goed. "Ik heb nu een module gehad van de vijf. Iedere keer krijg je meer kennis van visie, strategie tot aan het samenstellen van elftallen."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-trainer Gertjan Verbeek. Vanuit zijn zelfgebouwde blokhut, diep in de bossen, spreken de twee over de voetballerij waarin zij al meer dan 40 jaar rondlopen. Maaskant en Verbeek volgden samen de cursus tot professioneel trainer en hebben daarom tal van anekdotes te vertellen.

Verbeek blikt terug op zijn moeizame periode bij Feyenoord, waar hij geen vrienden maakte, maar spreekt ook over zijn successen. Hij haalde Europees voetbal met Heerenveen, won de beker met AZ en Adelaide United en genoot van de mentaliteit in de Duitse voetbalcompetities. Ook spreekt hij openhartig over zijn levensopvatting en zijn verdere ambities nu hij al jaren geen club meer heeft gehad.