De kwestie rond de paspoorten in de Eredivisie leek afgedaan nadat de KNVB besloot dat de wedstrijd Go Ahead Eagles - NAC Breda (6-0) niet overgespeeld hoefde te worden, maar het is nog maar zeer de vraag of dat zo blijft. De club uit Breda stapt namelijk naar de rechter.

NAC maakt dat bekend via een statement op de eigen website. "Vorige week heeft het Competitiebestuur NAC geïnformeerd dat zij formeel heeft besloten de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet ongeldig te verklaren en niet te laten overspelen. De afgelopen week heeft NAC dit besluit en de mogelijke vervolgstappen zorgvuldig bestudeerd en hierover advies ingewonnen."

" NAC heeft besloten dat zij door de rechter gaat laten toetsen of het Competitiebestuur tot dit besluit mocht komen dan wel of de wedstrijd alsnog ongeldig moet worden verklaard en moet worden overgespeeld. Dit zal NAC doen in een kortgedingprocedure", schrijft de club.

Klacht NAC om meespelen Dean James

NAC diende een klacht in tegen het meespelen van Go Ahead-speler Dean James. Hij zou na zijn naturalisatie tot Indonesiër namelijk geen geldige werk- en verblijfsvergunning meer hebben. Die klacht zorgde voor een hoop gedoe in de voetbalwereld, want James bleek niet de enige speler waarbij dit probleem speelde. Ook voetballers die sinds enige tijd voor Suriname uitkomen, zaten daardoor in onzekerheid over of ze wel in actie konden komen bij hun clubs.

Ondanks dat NAC gelijk bleek te hebben dat James niet speelgerechtigd was, volgde er geen straf voor Go Ahead en de voetballer. De aanklager van KNVB kwam tot dat besluit doordat zowel de club als de speler niet op de hoogte waren van de regels. Daarbij werd ook gewezen naar het feit dat bij meerdere clubs de regels niet bekend waren. De 6-0 nederlaag van NAC tegen Go Ahead bleef dan ook gewoon staan.

NAC strijdt tegen degradatie

NAC laat het daar echter niet bij zitten en dat is gezien de huidige situatie in de Eredivisie ook niet zo gek. De club staat zeventiende in de Eredivisie en als dat zo blijft dan degradeert het naar de Keuken Kampioen Divisie. NAC staat twee punten achter op nummer 16 Telstar, dat virtueel de play-offs in moet.