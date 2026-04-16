De discussie over NAC en de paspoortkwestie speelt inmiddels al weken. Iedereen heeft er een mening over, maar één punt valt moeilijk te ontkennen: volgens de regels heeft NAC wel degelijk een zaak. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat de club met hun houding weinig vrienden maakt. Terwijl degradatie dreigt, ligt nu ook nog imagoschade op de loer.

De aanklager van de KNVB gaf zelf al aan dat binnen het Nederlandse profvoetbal lange tijd onduidelijk was wat de gevolgen zijn wanneer een speler een andere nationaliteit aanneemt. Dat is op zichzelf al een opmerkelijke constatering, want regels horen helder te zijn. In dat standpunt zit op zichzelf logica. NAC stelt daarom dat iedereen geacht wordt de wet te kennen, maar zelf kwamen ze er óók pas achter nadat het fragment uit de podcast De Derde Helft in de directiekamer terechtkwam. Het is hypocrisie ten top.

Opmerkelijke keuze van NAC Breda

Bovendien kent deze kwestie ook een andere kant. Als NAC zo principieel is over het naleven van de regels, waarom werd deze vraag dan niet al in augustus gesteld? In de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, die NAC met 2-1 won, stonden Justin Hübner (Indonesië) en Justin Lonwijk (Suriname) namelijk ook gewoon op het veld. Destijds bleef het stil: geen protest, geen juridische vragen, geen publieke discussie.

Pas maanden later, op het moment dat de degradatiestrijd steeds nadrukkelijker in beeld komt, wordt de kwestie ineens op scherp gezet. En precies daar wringt het. Nogmaals: juridisch kan NAC een punt hebben. Het is niet vreemd om duidelijkheid te eisen over regels die blijkbaar jarenlang in een grijs gebied hebben gezeten. Maar de timing maakt de actie behoorlijk onsympathiek. In de voetbalwereld wordt dit al snel gezien als een poging om elk mogelijk voordeel te benutten in de strijd tegen degradatie.

Oncollegiale actie van NAC

Daarmee begeeft NAC zich in een lastig parket. Bestuurders van andere clubs kijken met zichtbaar ongemak naar de situatie. Niet per se omdat zij vinden dat NAC ongelijk heeft, maar omdat het voelt alsof de regels pas worden opgerekt op het moment dat het sportief beter uitkomt. Het is misschien zelfs zakelijk verstandig, maar collegiaal is het allerminst. Niet voor niets spreken betrokkenen zich al wekenlang keihard uit richting de oncollegiale actie.